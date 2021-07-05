Düğünde çıkan kavgada tüfekle vurularak hayatını kaybetti

Hasan ASLAN/SARAYKÖY, (Denizli), (DHA) – DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde mahalle arasında düzenlenen düğünde çıkan tartışmada Erdoğan E., otomobilden aldığı tüfekle Rahmi Çoban’a (30) ateş açtı. boğazına saçma isabet eden Çoban hayatını kaybederken, kaçan zanlının yakalanması için jandarma araştırma başlattı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Hasköy Mahallesinde meydana geldi. Mahalle arasında düzenlenen düğünde alkol alan Erdoğan E. (27) ile Rahmi Çoban arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Erdoğan E. otomobilinden getirdiği ruhsatsız tüfekle çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Rahmi Doğan’a ateş açtı. Boğazına saçmaların isabet ettiği Rahmi Çoban yere yığıldı.Cinayet zanlısı Erdoğan E. ise olayın ardından otomobiliyle kaçtı.

Yaşanan kavga nedeniyle düğün sona ererken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırılan Rahmi Çoban, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Çoban’ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kaçan şüpheli Erdoğan E.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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