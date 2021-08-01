Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi / Ek fotoğraf

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Ana Sayfa Güncel Haberler Düğün yolunda kazada ölen çift ve 3 kızı yan yana toprağa verildi...
İstanbul İtfaiyesi Manavgat ve Marmaris’te görev yapmaya başladı
Uğur ŞAHİN -İSTANBUL, (DHA) ANTALYA, Manavgat'ta yangın söndürme faaliyetlerinde bulunan İBB İtfaiyesi; 101 personel, 14 araçtan oluşan bir ekip 101 personel, 14 araçtan oluşan...
Kızılcahamam’da iki katlı ev mahkemeden satılacak
Kızılcahamam'da bulunan iki katlı ev satışa sunuldu.
MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Nerede olurlarsa...
Düğüne giderken kaza yaptılar: 7 yaralı
Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL(DHA) - Sancaktepe'de Şile otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce seyir halindeki başka bir araca ardından refüjü aşarak tabela direğine çarptı. Kazada...