Düğün sezonu açıldı, mobilya ve düğün paketlerinde kampanyalar başladı

İSTANBUL (DHA) – Hafta sonu yasaklarının hafifletilmesi ve düğünlere izin verilmesiyle mobilya sektöründe de hareketlilik başladı. Düğün sezonunun da açılmasıyla mobilya, beyaz eşya, halı, perde gibi düğün alışverişlerine ilgi artarken, bu alanda kampanyalar da başladı.

Başta mobilya, beyaz eşya ve züccaciye olmak üzere 650 mağazanın bulunduğu markaların şubelerini bir araya getiren Haramidere’de bulunan Eskidji Bazaar’da hafta sonu yasaklarının hafifletilmesi ve düğünlere izin verilmesi sonrası hareketlilik başladı.

“2 AY ESNAFTAN KİRA ALMADIK”

Beyaz eşya, mobilya, halı ve avize gibi bir evin ihtiyacı olacak her türlü eşyayı bulabileceğiniz çarşıdaki yetkililer, 2012 yılında kurulan 650 mağazanın bulunduğu çarşıdaki yetkililer, pandemi döneminde kapalı olan dönemde 2 ay esnaftan kira almadıklarını söyledi.

Ürünlerin büyük firmalara göre fiyatının yüzde 30 daha uygun olduğunu söyleyen yöneticiler, düğün sezonunun açılması ve cumartesi kısıtlamanın kalkmasıyla ciddi bir canlılığın başladığını dile getirdi.

2021 yılının büyük bir kısmını evinde geçiren kişiler, eşyalarını yenilmeye yönelince mobilyada iç Pazar hacminin 50 milyar lirayı geçtiğini ve beyaz eşya satışlarının yüzde 16 yükseldiğini söyleyen yetkililer, özellikle geçen yıl salgının etkisiyle evlenen çiftlerin 2019’a göre yüzde 10,1 düşerek 487 bine gerildiğini aktardı.

Bu sene evlenen çift sayısında yükseliş bekleyen esnaf, çarşıda yeni bir kampanyayı hayata geçirdi. Amaçlarının düğünlerini erteleyen gençlere katkı sunmak olduğunu söyleyen marka sahipleri, başta düğün paketleri olmak üzere tüm ürün gruplarında yüzde 20 indirim başlattıklarını ifade etti.

“GEÇEN YILIN FİYATLARIYLA DEVAM EDİYORUZ”

11 yıldır Eskidji Bazaar’da esnaflık yapan Mesut Mendikli, “Çarşımız 11 yıl önce kuruldu. Piyasanın yeniden canlanması ve yeniden normalleşme şartlarına dönmesiyle birlikte işlerimiz artmaya başladı. Şu an mobilyada rağbet artmış durumda. Geçen yılın fiyatlarıyla devam ediyoruz. AVM olarak 365 gün indirimdeyiz. Vatandaşlar çarşımızda istedikleri her şeyi bulabilirler. Her bütçeye göre eşya var. Düğün sezonunda yüzde 50’lere kadar indirimlerimiz oluyor. Her türlü ev eşyasında fiyatlar çok uygun” dedi.

“MÜŞTERİYE KALİTELİ ÜRÜN SATIYORUZ”

Esnaf Dilara Gülbekiş ise “Normalleşmeye geçmekle birlikte çarşımızda hareketlilik başladı. Genellikle düğün paketlerimiz çok fazla soruluyor. Şu anda düğün paketlerimiz de oldukça büyük kampanyalarımız var. Müşteriye kaliteli ürün satıyoruz. Sattığımız her ürünün arkasındayız. İnsanlara istediklerini verebiliyoruz. Çok fazla seçeneğimiz var. Güzel ve kaliteli bir ürün için bizi tercih edebilirler” diye konuştu.

“HER TÜRLÜ İHTİYACIMIZI BURADAN KARŞILAYABİLİYORUZ”

Müşteri olarak çarşıyı ziyaret eden Tarık Özdemir de “Eskidji Bazaar çeşitlilik açısından bizlere birçok seçenek sunuyor. Bu çarşı fiyat konusunda birçok yerden daha ekonomik. Genel anlamda çarşıda satılan ürünlere kaliteli diyebilirim” dedi.

Mutfak masası almak için geldiğini söyleyen Necla Hilton ise “Bu çarşıda fiyatlar çok uygun. Başka mağazalarda 3 bin liraya olan bir ürün Eskidji Bazaar’da bin 500 liraya bulabiliyorum. Hem fiyatların uygun olması hem de çeşitlilik için bu çarşıyı tercih ediyorum. Her türlü ihtiyacımızı buradan karşılayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Müşteri Mustafa Akgül de “Daha öncede Eskidji Bazaar’dan alışveriş yaptım. Ürünlerden çok memnun kaldığım için buraya geldim. Diğer büyük mağazalar göre yüzde 50 oranında daha ekonomik bir çarşı. Buradan aldığım ürünlerden çok memnun kaldım” diye konuştu.

Diğer mağazaları gezdikten sonra Eskidji Bazaar’a geldiğini söyleyen Sevim Bozuk ise “Burada fiyatların daha uygun olduğunu gördük. Her türlü ürünü aynı mağazanın içinde bulabilmemiz biz müşteriler açısından çok büyük bir kolaylık. Buradan aldığımız ürünleri senelerdir kullanabiliyoruz. Ürünler çok kaliteli” dedi.