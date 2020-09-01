Düğün salonu işletmecileri süre istiyor

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 59 No’lu Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi’ne kayıtlı düğün salonu işletmecileri ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret ederek, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle 1 saate indirilen ve ikramları kısıtlanan düğünlerden dolayı, müşterilerin sözleşme iptaline yöneldiğini belirtip, düğün sezonu sonuna kadar süre ve ikram kısıtlamasının ertelenmesi konusunda destek istedi.

ATO 59 No’lu Kültür Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi Başkanı Serpil Polat, Ankara Düğün Salonu İşletmecileri Derneği Başkanı Yılmaz Ulucan, komite ve dernek üyeleriyle birlikte ATO Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Pandemi nedeniyle 107 gün kapalı kaldıklarını ve zor bir süreç yaşadıklarını hatırlatan Ulucan, “Düğün salonları olarak faaliyetimize başladıktan sadece 55 gün sonra İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle yeniden faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kalıyoruz. Düğün süresinin bir saatle kısıtlanması ve ikram yapılmayışı nedeniyle ilerleyen dönem için sözleşme yapan müşterilerimiz sözleşmelerini iptal ederek paralarını talep ediyorlar. Zor durumdayız”dedi.

-TEDBİRSİZ SOKAK DÜĞÜNLERİ YASAK GETİRDİ-

Düğün salonlarının hijyen tedbirlerini alarak faaliyetlerine başladığını ancak kayıtdışı çalışan salonlar ile sokak düğünlerinde ilgili kurallara uyulmaması nedeniyle bulaş riskinin büyüdüğünü kaydeden Ulucan, “Sünnet, nişan, kına gecesi gibi organizasyonlara müsaade edilmiyor. Düğün organizasyonlarının ise bir saat içinde tamamlanması şartı getirildi. Düğün etkinlikleri salonların dışına taştı. Yemekli düğün yapamayanlar, salondan ayrıldıktan sonra restoranlara yemeğe gidiyor, kına gecesi eğlencesi başka mekanlarda yapılıyor” diye konuştu.

-DÜĞÜNLER 2,5 SAATLE SINIRLANDIRILSIN-

Düğün sektörünün, salon işletmecilerinden kuaförlere, çiçekçilerden matbaacılara, gelinlikçilerden müzisyenlere, catering sektörüne kadar birçok iş kolunu beslediğine dikkat çeken Ulucan, sektör için önerilerini şöyle sıraladı:

“-Sokak düğünlerinin yasaklanması,

-Düğün kısıtlamasının 2,5 saat olarak belirlenmesi

-Düğün salonu kapatılacaksa; bu sektörden geçimini sağlayan her iş kolu dahil olacak şekilde kira, fatura, vergi gibi ödemelerin durdurulması ve kredi yapılandırma/erteleme yolunun açılması,

-İşyeri sahiplerine geçim desteğinin sağlanması.”

-ATO BAŞKANI BARAN-

Düğün salonu işletmecilerinin sorunlarını dinleyen ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin Mart ayından bu yana koronavirüsle mücadele ettiğini, son dönemde vaka sayısının artmasının İçişleri Bakanlığı tarafından ekstra önlem alınmasını zorunlu kıldığını kaydetti.

Vaka ve buna bağlı vefat sayısındaki artışı önlemek için Sağlık Bakanlığı’nın ve tüm sağlık birimlerinin canla başla çalıştığını hatırlatan Baran, bu sürecin ekonominin çarklarını çeviren sektörlere, bunların başında da hizmet sektörüne olumsuz yansıdığını söyledi. Baran, düğün sektörünün beraberinde birçok alt iş kolunu da hareketlendirdiğini ifade etti. Baran, “Herkesin birbiri ile destek ve dayanışma içinde olması gereken bir zamanda ekonomik olarak sıkıntı çeken tüm sektörlerimizin sorunlarına çare arıyoruz” diyerek, sektörün sorunlarını ilgili makamlara aktaracağını bildirdi.