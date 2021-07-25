Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 8 yaralı

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ’un Varto ilçesinde, düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Varto ilçesi Çallı dereköyü mevkiinde meydana geldi. Bingöl’ün Karlıova ilçesinden gelen ve Özkonak köyü istikametine gitmekte olan düğün konvoyunun önündeki bir aracın ani fren yapması sonucu arkadan gelen dört araç zincirleme kazaya neden oldu. Kazada yaralanan Gülseren Kıraç (43), Rojin Kılıç (19), Zülfinaz Kıraç (71), Abdullah Kıraç (58), Kenan Karabağ (26), Sinan Karabağ (21), Abdulkerim Ataç (56) ve Şahin Ataç (54), Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kısa süreliğine yol trafiğe tek yönlü kapatılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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