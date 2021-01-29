Düden Şelalesi çamurlu aktı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da dünyaca ünlü Düden Şelalesi’nin rengi, önceki gün kenti etkisi altına alan sağanak yağışın ardından kahverengiye döndü.

Düden Şelalesi’nin, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde denizle buluştuğu noktada gezintiye çıkanlar, yağış sonrası çamur gibi akan suyu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, son iki gündür Antalya’da etkili olan aşırı yağışın sürüklediği çamur nedeniyle rengi kahverengiye dönen şelalenin görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti. Çamurlu su deniz üzerinde de kahverengi tabaka oluşturdu.

Arkadaşlarıyla birlikte Düden Parkı’na gezmeye gelen Zekiye Paracan, çamurlu akan şelaleyi gördüğünde çok şaşırdığını söyledi. Yağmurdan dolayı şelalenin çamurlu aktığını ve tahminlerinde yanılmadığını anlatan Paracan, manzarayı izleyip evine döneceğini kaydetti.

Üniversite öğrencisi Efe Kızıltepe ise şelalenin önceki aylarda temiz halini de gördüğünü çamurlu halinin iç acıcı olmadığını söyledi.

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