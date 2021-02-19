Dubai Kraliyet Ailesi’nden Prenses Latifa açıklaması

BAE, (DHA)- Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai Kraliyet Ailesi, Birleşmiş Milletler (BM) Komisyonu’nun Prenses Latifa El Maktum’un hayatta olduğuna ilişkin kanıt talep etmesi üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “Prensesin, ailesi ve uzman desteğiyle evde bakılıyor” denildi.

Birleşmiş Milletler Komisyonu, geçtiğimiz günlerde rehin alındığı ve hayatı konusunda endişe duyduğunu görüntülü mesajla duyuran BAE ) Başbakanı ve Dubai Şeyhi Raşid El Maktum’un kızı Prenses Latifa’nın hayatta olduğuna ilişkin kanıt talep etti. Dubai Kraliyet Ailesi, BM’nin talebi üzerine, “Prensesin, ailesi ve uzman desteğiyle evde bakılıyor” açıklamasını yaptı. Kraliyet Ailesi, ayrıca Prenses Latifa’nın yayınladığı görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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