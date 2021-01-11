Duayen sanayici Kemal Baysak, son yolculuğuna uğurlandı///Ek Fotoğraflar

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Vedat K. (41), henüz bilinmeyen nedenle, kendini evindeki doğalgaz borusuna bağladığı iple asarak, intihar etti. Olay sabah saatlerinde Canik ilçesi Hasköy Mahalesi Sarıpınar...