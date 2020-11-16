Duayen gazeteci Nedim Demirağ yaşamını yitirdi 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) – HÜRRİYET eski Ege Bölge Temsilcisi Nedim Demirağ (70), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Hürriyet Gazetesi’nde yaklaşık 17 yıl Ege Bölge Temsilcisi olarak görev yapan duayen gazeteci Nedim Demirağ, bugün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Demirağ’nın, bir süredir kronik rahatsızlıklarından dolayı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gördüğü ve çoklu organ yetmezliğinden kaynaklı yaşamını yitirdiği öğrenildi. Uzun yıllar Hürriyet Gazetesi çatısında altında çalışan ve İzmir’in turizm sektörüne de birçok tesis kazandıran Demirağ’nın ölümü, İzmir basın camiasını yasa boğdu.

Duayen gazeteci Nedim Demirağ’nın cenazesi çarşamba günü Çeşme’de öğlen namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Çakabey Kabristanlığında toprağa verilecek.

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