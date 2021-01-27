DSÖ’den Moderna aşısına ilişkin uyarı: Hamileler vurulmasın

İsviçre, (DHA) – Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD ilaç ve biyoteknoloji şirketi Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ilişkin uyarıda bulundu. DSÖ, hamilelerin güvenlik verileri eksik olduğu gerekçesiyle Moderna aşısını olmamaları gerektiğini açıkladı.​

Dünya Sağlık Örgütü’den Moderna aşısına ilişkin kritik uyarı geldi. Dünya Sağlık Örgütü, hamile kadınlara ‘güvenli olduğu’ kanıtlanmadığı gerekçesiyle Moderna’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını yaptırmamaları konusunda uyarıda bulundu. DSÖ yetkilileri, dün yaptığı basın toplantısında, “Hamilelik, kadınları daha yüksek Kovid-19 riski altına soksa da, bu aşının hamile kadınlarda kullanımı, yüksek maruz kalma riski altında olmadıkça şu anda önerilmemektedir” denildi.

UYARI BİLİM İNSANLARINI İKİYE BÖLDÜ

ABD’deki bazı bilim insanları DSÖ’nün uyarısına karşı çıktı. Moderna aşısına ilişkin açıklamalarda bulunan American College of Obstetrics and Gynecology, hamile kadınların aşı olmak isteyip istemediklerini kendilerinin karar vereceği bir durum olduğunu ifade etti. DSÖ daha önce de aynı uyarıyı yeterli veri olmadığı için Pfizer Biontech koronavirüs aşısı içinde yapmıştı.