DSÖ’den flaş koronavirüs açıklaması

Elektronik ücret toplama sistemi olarak bilinen ANKARAKART kullanımı Başkent’te giderek yaygınlaşıyor. EGO otobüsleri ve Özel Halk Otobüsleri'nden sonra Ankara’da çevre ilçelerde hizmet veren Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) da sisteme entegre olmayı sürdürüyor. 21 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren Elmadağ ve Kahramankazan ilçelerinde de ANKARAKART kullanılmaya başlanacak.