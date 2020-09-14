DSÖ’den flaş koronavirüs açıklaması

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DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Avrupa’dan kritik açıklama geldi. Ekim ve Kasım aylarında, koronavirüse (Covid-19) bağlı ölümlerin daha sert geçeceği ifade edildi.

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