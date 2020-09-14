DSÖ’den flaş koronavirüs açıklaması

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İskenderun’da fırtına; konteynerler devrildi
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),(DHA) - HATAY’ın İskenderun ilçesinde etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle liman çevresindeki konteynerler ile otoyolda seyir halindeki TIR’da...
İş yerinde kağıt oyunu oynarken yakalanan 13 kişiye 49 bin lira...
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da, polisin iş yerine yaptığı baskında, kağıt oyunu oynarken yakalanan 13 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 49 bin 50 lira ceza uygulandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü...
“Beşiktaş’ta kimse yalnız değil”
İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Belediyesi’nin yalnız yaşayan 75 yaş üstü kişiler ile engelli ve dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için kurduğu Esenlik Hizmeti Birimi çalışmalarını...
Ankarakart ilçelerde yaygınlaşıyor
Elektronik ücret toplama sistemi olarak bilinen ANKARAKART kullanımı Başkent’te giderek yaygınlaşıyor. EGO otobüsleri ve Özel Halk Otobüsleri'nden sonra Ankara’da çevre ilçelerde hizmet veren Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) da sisteme entegre olmayı sürdürüyor. 21 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren Elmadağ ve Kahramankazan ilçelerinde de ANKARAKART kullanılmaya başlanacak.