DSÖ ekibi Kovid-19’un kökenini incelemek üzere Vuhan’da

Çin, (DHA) – Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 10 üyeli uluslararası uzman grubundan oluşan heyet koronavirüsün (Covid-19) kökenini araştırmak için Çin’in Vuhan kentine ulaştı.
Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) 10 üyeli uluslararası uzman koronavirüsün kaynağına dair inceleme yapmak üzere Çin’in Vuhan kentine gitti. Heyet Singapur’dan Scoot Havayollarına ait uçakla Çin’in Wuhan Tianhe Havalimanı’na iniş yaptı. DSÖ uzman heyeti, ilk olarak Çinli meslektaşlarıyla görüşecek. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, 6 Ocak’ta düzenlediği olağan basın toplantısında, COVID-19’un kaynağının araştırılması için örgütle istişareler yürütüldüğünü açıklamıştı.
VİZE PROBLEMİ YAŞANMIŞTI
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 5 Ocak’ta yaptığı açıklamada, COVID-19’un kökenini araştırmak için Çin’e gitmesi beklenen uluslararası bilim insanlarının durumuna ilişkin “Çinli yetkililerin Çin’e gidecek heyet için gerekli izinleri henüz tamamlamadığını öğrendik. Ekibin iki üyesinin (Çin’e) yolculuklarına çoktan başlamış olması ve diğerlerinin de son dakikada seyahat edememesi nedeniyle bu haber beni büyük hayal kırıklığına uğrattı.” ifadesini kullanmıştı.
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