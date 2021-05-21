(drone görüntüsüyle) Boğaz’ın üstü karardı, yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçtı

ÇANAKKALE Savaşları'nda kullanılan ve her birinde Mehmetçiğin bir kahramanlık hikayesi bulunan asırlık savaş malzemeleri, restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Alan Başkanlığı müzelerinde sergilenen ve depolarda muhafaza edilen o döneme ait askeri kıyafetler ve günlük yaşamda kullanılan eşyaların yanı sıra özellikle tüfek, tabanca, kılıç ve top mermisi gibi malzemelerde korozyon oluşumu önleniyor. Tarihi alanı ziyaret edenler de savaşın üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen Çanakkale kahramanlarının hatıralarını görebilme imkanına sahip oluyor.