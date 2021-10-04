Dron ile takibe alınan araçta metamfetamin ele geçirildi

Kalp ve damar hastalıkları, hem Türkiye’de hem de tüm dünyada ölümlerin en sık görülen nedeni olarak insanların karşısına çıktığı belirtilirken Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer, “Kalp sağlığını korumanın uzun yaşamın sırrı olduğunu hatırlatmak istiyorum” diyerek kalp damar sağlığını korumak için yapılması gerekenleri anlattı.