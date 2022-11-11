Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 12 bin, otomobilin sahibine 3 bin 674 TL ceza kesildi

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Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da arkadaşının otomobiliyle drif yapan ehliyetsiz sürücü A.D. hakkında ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘drif yapmak’ suçundan 12 bin 799 TL, otomobilin sahibi arkadaşına da ‘sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak’tan 3 bin 674 TL idari para cezası uygulandı.

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Büyükşahin Caddesi’nde A.D., arkadaşına ait otomobille drift yaptı. O ana ait görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydeden arkadaşı, ‘Reis yapıyor sporunu’ ve ‘Doğum gününde dönen adam’ yazısıyla sosyal medyada paylaştı. Emniyet Müdürlüğü’nün kurumsal sosyal medya hesabına videonun şikayet edilmesi üzerine, konu trafik ekiplerine bildirildi. Ekipler yaptığı araştırmada sürücünün A.D. olduğunu saptadı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen A.D. hakkında ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ ve ‘drif yapmak’ suçundan 12 bin 799 TL ile ismi açıklanmayan otomobilin sahibi hakkında da ‘sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak’ suçundan 3 bin 674 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

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