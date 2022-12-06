Drift atıp 10 kilometrelik takiple yakalanan otomobil sürücüsüne 9 bin 975 TL ceza

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Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, otomobiliyle drift atıp, polisten kaçan sürücü, 10 kilometrelik takiple yakalandı. Sürücü Ulaş Resul T.’ye (19), 9 bin 975 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay el konuldu.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama sırasında Akhisar Mahallesi’nde sürücüsünün drift atarak ilerlediği 16 F 5841 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü ‘Dur’ ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil, yaklaşık 10 kilometre sonra Bursa- Ankara kara yolunda ilçe girişinde durduruldu. Otomobilin sürücüsü Ulaş Resul T.’ye ‘Dur ihtarına uymamak’tan 850 TL, ‘Drift atma’dan 9 bin 125 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine de 2 ay boyunca el konuldu. (DHA)

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