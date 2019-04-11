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11 Nisan 2019
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Draghi’den Brexit değerlendirmesi

Editör Editör

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Birleşik Krallık ile ekonomik ilişkileri olan Avrupa ülkelerinin, diğerlerine göre Brexit’ten daha ciddi şekilde etkileneceği uyarısını yaptı.

ECB’nin faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Draghi, Brexit etkilerinin bütün kıtaya yansıyacağını söyledi ve Avrupa değer zincirine zarar verebileceğini belirtti. Brexit etkilerinin şiddetinin, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden uygun bir şekilde veya anlaşmasız olarak ayrılmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Draghi, merkez bankalarının genel olarak politik anlaşmazlıklara müdahale etmediğini, fakat gerektiği takdirde ECB’nin “Avrupa ekonomik çerçevesini korumaya ve zayıflıkları telafi etmeye” hazır olduğunu ifade etti.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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