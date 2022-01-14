DR. YÜCEER: EMEKLİLER YAŞAMDA KALMA SAVAŞI VERİYOR

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Candan Yüceer, emeklilerin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı. Dr. Yüceer, “Emekli yurttaşlarımızın ülkemize uzun süre verdikleri emekler neticesinde emeklilik dönemlerinde refah içinde yaşaması gerekirken adeta sefalete mahkûm edilmesi ülkemiz açısından utanç verici bir tablodur. Emeklilerimizin Anayasamızda yer alan ‘Sosyal Devlet’ ilkesi gözetilmeden açlık sınırının altında bir yaşaması kabul edilemez bir durumdur” dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM Üyesi, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Geçim sıkıntısı yaşadıkları için emekli olduğu halde çalışmak zorunda olan, ekonomik kriz ve pandemi koşulları da eklenince yoksulluğu günden güne derinleşen milyonlarca emeklinin sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının araştırılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne araştırma önergesi verdi

“EMEKLİLER CİDDİ GEÇİM SIKINTILARI YAŞIYOR”

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Emekliliğin sosyal güvenlik hakkının ayrılmaz bir parçası ve temel bir hak niteliğinde olduğunu hatırlatan Dr. Yüceer, “Sosyal güvenlik hakkı, dolayısıyla emeklilik hakkı Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir insan ve yurttaş hakkıdır. Yaşamlarının büyük bölümünde çalışan, emek harcayan insanların yaşlılıklarında insanca bir emeklilik yaşamaları haklarıdır. Ancak ülkemizde hem emeklilik hem de emeklilerin insanca bir yaşam sürmesi giderek zorlaşmaktadır. Emekliler ve onların hak sahipleri 13 milyonu aşan sayılarıyla en önemli toplumsal gruplardan birini oluşturmaktadır. En büyük toplumsal gruplardan biri olan emekliler ne yazık ki büyük ekonomik zorluk çekmektedir. 9 milyonu aşkın yaşlılık aylığı alan emekli ile 4 milyon civarındaki hak sahipleri ciddi geçim sıkıntıları yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLERİN YÜZDE 95’İ ALDIĞI AYLIĞI YETERSİZ BULUYOR.

Milyonlarca emekli ve hak sahibinin asgari ücretin çok altında aylık ve gelir ile yaşamını sürdürmek zorunda kaldığını hatırlatan Dr. Yüceer, “Emekli aylık ve gelirleri giderek yükselen döviz kuru nedeniyle erimektedir. Bu durum yaygın bir emekli yoksulluğu yaratmaktadır. Öte yandan düşük gelirler nedeniyle emeklilerin neredeyse yarısı emeklilik yaşamlarını dinlenerek huzurlu bir şekilde geçirmek varken ya çalışmak ya da iş aramak zorunda kalmaktadır. “Küresel Emeklilik Endeksi” dünyada en iyi ve kötü emeklilik şartlarını sağlayan ülkeleri değerlendirmektedir. Türkiye, Küresel Emeklilik Endeksi 2020 raporunda 44 ülke içinde sondan 3. sırada yer almaktadır. Emeklilerimizin yüzde 95’i aldığı emekli aylığını yetersiz bulmaktadır. Öte yandan muayene katılım payı, reçete bedeli, ilaç fark ücreti gibi ücretler de emeklinin maaşını azaltmaktadır” diye konuştu.

“EMEKLİLER YAŞAMDA KALMA SAVAŞI VERİYOR”

Yoksulluğu her geçen gün derinleşen emeklilerin yaşamda kalma savaşı verdiğini ifade eden Dr. Yüceer, “Her geçen gün artan döviz kuru ve yaşadığımız ekonomik kriz yoksulluğu daha da artırmaktadır. Türk-İş’in yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı’ araştırmasına göre, 2021 yılının Aralık ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.013,26 TL, Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 13.073 TLolmuştur. Emekli aylıkları bu rakamların karşısında bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırına bile yaklaşamamaktadır” dedi.

“EMEKLİLERİMİZ REFAH İÇİNDE YAŞAMALI”

Dr. Yüceer sözlerini şöyle sürdürdü, “Emekli yurttaşlarımızın ülkemize uzun süre verdikleri emekler neticesinde emeklilik dönemlerinde refah içinde yaşaması gerekirken adeta sefalete mahkûm edilmesi ülkemiz açısından utanç verici bir tablodur. Emeklilerimizin Anayasamızda yer alan ‘Sosyal Devlet’ ilkesi gözetilmeden açlık sınırının altında bir yaşaması kabul edilemez bir durumdur. Geçim sıkıntısı yaşadıkları için emekli olduğu halde çalışmak zorunda olan, ekonomik kriz ve pandemi koşulları da eklenince yoksulluğu günden güne derinleşen milyonlarca emeklinin sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılması gerekmektedir.”