Dr. Mehmet Söyler vefatının birinci yıl dönümünde anıldı

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İZMİR, (DHA) – İZMİR’de sayısız hastanın gözlerine ışık olan Batıgöz Sağlık Grubu’nun kurucusu, göz hastalıkları hekimi ve iş insanı Dr. Mehmet Söyler için anma töreni düzenlendi. Törende konuşan kızı Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Söyler, “İnsan bir kere ölmüyormuş meğer. Ben babamın gidişiyle beraber her gün bir parça öldüm. Benim babam kağıtlara sığmayacak kadar özel bir adamdı. Ben onla dünyaya gözümü açtığım an tanıştım. Onunla birlikte büyüdüm, olgunlaştım. Sevgiyi, sevmeyi, sarılmayı, hissetmeyi onunla öğrendim. Babam benim için sadece bir baba değil bir öğretmendi” dedi.

Mesleğine olan tutkusu ve özverisiyle tanınan, Batıgöz Sağlık Grubu’nun kurucusu, göz hastalıkları hekimi ve iş insanı Dr. Mehmet Söyler vefatının birinci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törende, Söyler’in oğlu Bülent Söyler, kızı Zeynep Söyler ve erkek kardeşi Ahmet Söyler’in yanı sıra, Batıgöz Sağlık Grubu yönetim kurulu üyeleri, Söyler’in çok sayıda hekim ve iş insanı dostu da konuşmacı olarak yer aldı.

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Saygı duruşu ile başlayan törende açılış konuşması Dr. Mehmet Söyler’in manevi babası olarak gördüğü hocası Prof. Dr. Erol Yıldırım tarafından yapıldı. Program aile üyelerinin konuşmalarıyla devam etti. Dr. Mehmet Söyler’in oğlu ve Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Söyler yaptığı konuşmada, “Dr. Mehmet Söyler denilince buradaki herkesin aklına birçok sıfat ve unvan geliyor. Kimimiz için iyi bir dost, kimimiz için meslektaş, kimimiz için kıymetli bir kardeş ya da ağabeydi. Babam yeni çıkan teknikleri mutlaka takip eder, onları öğrenmek ve öğretmek için canla başla çalışırdı. 2004 yılında Batıgöz kurulduğunda iş yükü daha da arttı. Son dönemlerde yaptığımız konuşmalarımızda bana en büyük üzüntüsünün çocuklarını yeterince görememek olduğunu söylemişti. Tüm bunlara rağmen bize ayırdığı zamanı en iyi şekilde değerlendirdiğimize inanıyorum. Babamın en başarılı olduğu konulardan biri de zaman yönetimiydi. İşi ne kadar ağır ve yoğun olursa olsun ailesi için ayırabileceği zamanı mutlaka yaratırdı. Her gezdiğimiz yerde çok güzel anılar biriktirdik. Aslında biz çok kısa bir zamana on yıllara bedel hatıralar sığdırmışız. Babam bana hayatta iki şeyin önemini öğretti, azimle çalışmak ve zamanı iyi ve verimli kullanmak. Acısıyla ve tatlısıyla beraber geçirdiğimiz 25 yıl için ona teşekkür ederim. Onun oğlu olmaktan gurur duyuyorum” dedi.

“TEK RUHLA YAŞIYORUZ DERDİ”

Dr. Mehmet Söyler’in kızı ve Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Söyler ise “Sözlerime babacığıma ithaf ettiğim bir şiirle başlamak isterim. Dünyanın bütün seslerini götürdün, mezarından başka harf kalmadı ağzımda. İnsan bir kere ölmüyormuş meğer. Ben babamın gidişiyle beraber her gün bir parça öldüm. Benim babam kağıtlara sığmayacak kadar özel bir adamdı. Ben onla dünyaya gözümü açtığım an tanıştım. Onunla birlikte büyüdüm, olgunlaştım. Sevgiyi, sevmeyi, sarılmayı, hissetmeyi onunla öğrendim. Babam benim için sadece bir baba değil bir öğretmendi. Benden ayrıldığını öğrendiğim an kalbimin bir parçası da onunla gitti. Bana hep ‘Biz iki beden olabiliriz ama tek ruhla yaşıyoruz’ derdi” ifadelerini kullandı.



Öte yandan törende Batıgöz Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Kaplan, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur, Prof. Dr. Nevbahar Tamçelik, Op. Dr. Serkan Biliş, Doç. Dr. Uğur Ünsal, Op. Dr. Hasan Çubuk, eski İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ateş Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güldoğan ve Miray İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Haydar İnaç’ın yanı sıra çok sayıda hekim ve iş insanı konuşmacı ve katılımcı olarak yer aldı.

İzmir eski İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın yaptığı konuşmada, “Biliyorum ki ülkemizin yetiştirdiği en iyi göz doktorlarından birisiydi. Belki de en iyisiydi. Muhteşem bir iş insanıydı. Kurduğu Batıgöz çok büyük başarılara imza attı. İyi bir aile reisiydi. Benim için de sımsıcak sarılan, çok güzel güzel biriydi. Çok iyilikseverdi” diye konuştu.

DR. MEHMET SÖYLER HAKKINDA

Dr. Mehmet Söyler, 1968 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. 1985 yılında Batman Lisesi’nden mezun olan Söyler, Gülhane Tıp Fakültesi’ni kazandı ve 1991 yılında lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl TUS sınavını vererek göz hastalıkları branşında ihtisas hakkı kazandı. İki buçuk yıl mecburi hizmette bulunduktan sonra Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde göz ihtisasına 1994 yılında başladı ve 1997 yılında ihtisasını tamamladı. İzmir Hava Hastanesi’nde görev yaptıktan sonra 2000 yılında herkesin ulaşabileceği bir göz muayenehanesi açmaya karar verdi.

Ticari bir amaç gütmeyen bu muayenehanenin ayakta kalabilmesi için uygun ücretlerle hizmet vermeye başladı. 2004 yılında Prof. Dr. Erol Yıldırım ile birlikte Batıgöz Sağlık Grubu’nu kurdu ve kısa süre içinde Dr. Serkan Biliş, Dr. Levent Emiroğlu ve Dr. Kamuran Öztan da gruba katıldı. Dr. Mehmet Söyler, sağlık turizmine önem veren bir hekimdi ve Türkiye ekonomisinin büyümesi adına yurt dışı çalışmalarına ağırlık kazandırmayı önemsiyordu.

Batıgöz Sağlık Grubu kısa süre içinde büyüme sürecine girdi ve 2005 ile 2006 yılında açılan yurt içi iki göz merkezinin ardından yurt dışı teşebbüsleri başladı. 2009 yılında 41 yaşındayken İzmir Hava Hastanesi’nden emekli oldu ancak kurucusu olduğu sağlık grubunda hizmetlerine devam etti. Dr. Mehmet Söyler 14 Aralık 2021’de Batıgöz Azerbaycan şubesini ziyaret için gittiği Bakü’de kalp krizi geçirerek hayatını kaybedene dek sağlık sektöründeki çalışmalarını sürdürdü ve oftalmoloji alanında derin izler bıraktı.