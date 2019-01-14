KIBRIS Millî Tarih Müzesi, vefatının 35’inci yılında Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, 92 sanatçının 165 eseriyle hazırlanan ‘Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele’ temalı sergi ile anacak.

Sergi 15 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Girne Üniversitesi ortak katkılarıyla YDÜ eğitim Vakfı bünyesinde kurulan ve 2020 senesinde ziyaretçi kabul etmeye başlamış olacak olan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi kapsamında oluşturulan ‘Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele’ temalı sergide, hem Kıbrıs Türk Milli Mücadele seneleri hem de Dr. Fazıl Küçük’ü ifade eden resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o senelerne has temsili nesneler yer alacak. Sergide plastik sanatlar alanında 92 sanatçı tarafından yapılmış 165 yapıt sergilenecek.

BİRÇOK TEKNİKTE ESER YER ALIYOR

‘Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele’ temalı sergide sergilenecek eserler arasında yağlı boya ve akrilik tablolar, seramik/heykel çalışmalar, üst üste bindirme tekniği ile hazırlanan tarihi fotoğraflar, kolaj, video grafik, dijital illüstrasyon, dijital baskı ve linol baskı teknikleri ile hazırlanmış eserler bulunuyor. Dr. Fazıl Küçük’e ilişik birebir tasvir edilmiş bir sayı silikon heykel de yer alıyor. Sonraki dönemde ise Küçük’ün heykeline yeni heykeller eklenecek.

BİR AY BOYUNCA ZİYARET EDİLEBİLECEK

Milli Mücadele senelerinde yaşamış ve birçok olaya şahitlik etmiş, Kıbrıslı fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarının da yer alacağı sergi, bir ay süresince ziyarete açık olacak.

“MÜZE DESTANSI MÜCADELEYİ GELECEK NESİLLERE TAŞIYACAK”

Serginin YDÜ eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi demirbaşını zenginleştirmek ve Kıbrıslı Türklerin 445 senedir bu topraklarda verdikleri varoluş mücadelesini gelecek nesillere aktarnak için düzenlendiğini ifade eden YDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Atalarımızın bu topraklarda senelerce verdikleri destani mücadeleyi gelecek nesillere taşımak Kıbrıs Millî Tarih Müzesinin en büyük misyonları arasında yer alıyor” dedi.

Serginin, 14 Türkî Cumhuriyet ve Toplulukta sergileneceğini de vurgulayan Prof. Dr. Özkul, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sanatçılarının Türki Cumhuriyetiler ve topluluklarında tanınmasına vesile olacak olması açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti.