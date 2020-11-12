Dr. Efe Kaya, Dişlerde Flor Uygulamasını Anlattı!

“Araştırmalar tarafından kanıtlandığı üzere flor diş çürüklerini önlemede büyük öneme sahiptir” diyen Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, florun zararlı yoksa yararlı mı olduğu konusuna açıklık getirdi.



Diş macunun ne işe yaradığını tartışmadan evvel diş çürüklerinin nasıl oluştuğunu açıklamak gerekir.Diş çürüğüne sebep olan üç bakteriyi bir fabrika işçisi olarak düşünürsek bu fabrikanın çalışabilmesi için öncelikle enerji kaynağı gerekir. Bu enerji kaynağı besinlerin içindeki karbonhidrattır. Fabrika ise gücünü yediğimiz besinlerden alır.

Karbonhidrat ile çalışmaya başlayan işçi bakteriler, asit açığa çıkarır. Çıkan bu asit ise dişin en dış tabakası olan minedeki hidroksiapatit denilen kristalize yapıyı bozarak dişin kalkanı olan mineyi bozar. Çürük fabrikasının çalışmasını engelleyecek en büyük faktör karbonhidrat içeren gıdaların diş yüzeyinde uzun süre kalmasını engellemektir. Böylelikle fabrika işçileri enerji bulamazlar. Bu da şu demek oluyor ki diş yüzeyine kolayca yapışan karbonhidratlar şeker, çikolata vb. gıdalar diş çürük oluşumunu hızlandırır.

Çürük oluşumunu engellemenin en iyi yolu sağlıklı bir beslenme ve doğru ağız hijyeninden geçer. Yemek yedikten sonra fırçalama ve ara öğünlerde yapışkan gıdalardan kaçınma çürük oluşma ihtimalini en aza indirecektir.

Peki ya flor?

Diş macunu ve içindeki flor sihirli bir yapı değildir. Dişler uzun süre bu gıdalara maruz kalırsa, diş çürüğünü engellemeye flor yetmeyecektir.

Flor, mine seviyesindeki çürüklerin geri dönmesine yardımcı olur. Doğru fırçalama ile başlangıç seviyesindeki çürükler geri dönecektir. Dişin minesine bağlanan bu mineral, fabrikanın kısa devre yapmasına sebep olur ve diş çürükler engellenir.



Nedir bu flor düşmanlığı?

Araştırmalar tarafından kanıtlandığı üzere flor diş çürüklerini önlemede büyük öneme sahiptir. Lakin özellikle çocuklara verdiğimiz flor hapları bazen sistemik flor toksisitesine yol açabilir. Bu şu demek bir bireyin günlük alması gereken flordan fazlasını yutarak alması flor zehirlenmelerine yol açabilir. Bu yüzden eğer flor haplarına başvurulacaksa kişinin günlük aldığı flor miktarı çok iyi hesaplanmalıdır. Ama diş macunları diş yüzeyine uygulanır ve yutulmaz bu sebeple bir flor toksisitesinden bahsetmek doğru değildir. Hastalar hurafelere inanmamalıdır. Bilimsel olarak yapılan araştırmalar diş macunu içindeki florun çürük oluşum hızını çok ciddi oranda azalttığını kanıtlamaktadır.