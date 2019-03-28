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28 Mart 2019
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri Dr. Baranoğlu: Çelik üretiminin geliştirilmesinde güçler birleştiriliyor
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile işbirliği hakkında,
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile işbirliği hakkında, "Çelik üretiminin geliştirilmesinde güçler birleştiriliyor” dedi.
Ekonomi Haberleri

Dr. Baranoğlu: Çelik üretiminin geliştirilmesinde güçler birleştiriliyor

Editör Editör

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METAL Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Müdürü (MŞMM) Dr. Öğretim Üyesi Besim Baranoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ile işbirliği hakkında, “Çelik üretiminin geliştirilmesinde güçler birleştiriliyor” dedi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Atılım Üniversitesi Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezine ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete,  Zonguldak Teknopark, Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü, Bülent Ecevit Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Zonguldak-Karabük ve Bartın Sanayi Ticaret ve Sanayi Odalarının yönetici ve temsilcileri katıldı.

MŞMM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Besim Baranoğlu, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve MŞMM ile ortak konular için, “Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, yerleşmiş olduğu coğrafyadaki imalatın ağırlıklı olarak demir-çelik sektörüne yoğunlaşması sebebi ile bir ‘çelik kümelenmesi’ yani, bu sektörde yer alan firmaları bir araya getiren bir yapı oluşturmak istemekte. Bu kapsamda öncelikle, ‘iyi uygulama örneği’ olarak MŞMM’yi incelemek istediler” ifadesini kullandı.

“PROJE GELİŞTİRİCİ VE YÖN GÖSTERİCİ OLACAĞIZ”

İlgili kümelenmenin doğrudan metal sektörü ve özelde de çelik imalatı/şekillendirmesi ile ilgili olması nedeniyle MŞMM’nin hemen her türlü yetkinliği ile bu oluşumun içinde yer almasının önemli olduğunu ifade eden Dr. Baranoğlu, oluşuma sadece hizmet sağlayıcı olarak değil, proje geliştirici, yürütücü ve yön gösterici olarak hizmet edilebileceğini ifade etti. Dr. Baranoğlu, “MŞMM, pek çok yetkinlik ve tecrübesi ile, ilgili kümelenme yapısının bilimsel-akademik ayağını oluşturabilecek bir yapıda” dedi.

“İLERİ DÖNÜK PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Ziyarette konukların özellikle kümelenme çalışmaları, rekabet öncesi işbirliği, MŞMM ile ortak projeler, birlikte oluşturulacak yol haritası gibi konular üzerinde durduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Besim Baranoğlu “Firmalar arasında eşgüdüm sağlandığında, koordineli, ileri dönük ve artı değeri yüksek projeler gerçekleştirilebilecek” diye konuştu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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