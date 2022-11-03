DP’li Ekrem Eray Arda: Millet bilerek borçlandırılıyor

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Demokrat Parti 15’nci Olağan İstanbul İl Kongresi Süleyman Seba Kültür Merkezinde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Millet ittifakı temsilciler Demokrat Partililer ve STK temsilcilerinin katılımları ile pazar günü gerçekleşti.

DURSUN ERKILIÇ

Yoğun katılım yaşanan kongrede, DP İl Başkanı Ekrem Eray Arda, tek aday olarak girdiği seçimde yeniden İl Başkanı seçildi.

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DEMOKRASİ ŞEHİTLERİNİ ANDI

Konuşmasında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, merhum Cumhurbaşkanlarımızdan Celal Bayar, Süleyman Demirel ve Turgut Özal’ı, şehit Başvekil Adnan Menderes, Bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ı, rahmetle anan Arda, Demokratların hala ayakta olduğunu ve bu ülkeye çağ atlatan kadrolarının demokratların olduğu ifade etti.

SİHA’lar ile gurur duyduğunu ifade eden genç başkan Arda, “Milleti borca iten bilinçli bir siyaset var. Biz zenginden, kendi adamından yana olan değil, adaletten yana olan bir iktidar olacağız. İnsanımızı ayırmayacağız, Millet ittifakının bu ülkede yeniden demokrasiyi inşa edeceğini inanıyorum” dedi.

BİLİNÇLİ BORÇLANMA YAPILIYOR

“Son 20 sene gösteriyor ki başkaları geldiğinde yapamıyormuş. Bugün geldiğimiz noktaya bakıyorsunuz, milleti borca harca mahkûm etmek için bilinçli olarak yürütülen bir siyaset var. Bunlar gelince sosyal yardımlar kesilecek diyorlar. Biz gelince sosyal yardıma gerek kalmayacak kardeşim, biz iş güç sahibi yapacağız çünkü milleti.”

DEMOKRAT PARTİ DİMDİK AYAKTA

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Erkem Eray Arda şöyle konuştu:

“15. demek bile aslında bize dair ne çok şey söylüyor. Kaç kere darbe mağduru olmuşuz, kaç partimiz kapatılmış ama en son kurduğumuz partimiz bile 15. il kongresini görüyor. Üstelik bu sürede de ne badireler atlatmışız; darbelerin yerine gelen post modern operasyonların hedefi olmuşuz. Buna rağmen ayakta kalmışız, dimdik de ayaktayız.”

TÜRKİYENİN EN GENÇ İL BAŞKANI

‘’Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal başta olmak üzere, eski yeni tüm teşkilat mensuplarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunmak istiyorum. Sizlerle aynı davanın neferi olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye’nin en genç il başkanı olarak büyüklerimden her zaman destek gördüm bu partide. Onların destekleri olmasa İstanbul bugünkü İstanbul olur muydu? Teşkilatımız gençliğimizin enerjisiyle büyüklerimizin bilgeliğinin birleşmesi sayesinde bugünlere geldi. Dün bize yapılanı bugün kardeşlerimize yapıyoruz, omuz veriyoruz’’