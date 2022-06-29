DP SİNCAN İLÇE BAŞKANI HARUN GÜLMEZ: HALKIMIZA DANIŞARAK ONLARIN FİKİRLERİYLE HAREKET EDECEĞİZ

- Reklam -

Demokrat Parti (DP) Sincan İlçe Başkanı Harun Gülmez, Sincan halkının DP’ye yönelik bakış açısı ve vatandaşın yaşadığı ekonomik sorunlar hakkında gazetemize konuk oldu.

ERKAN YOZGAT/FETİ ÖZYÖN– DP Sincan İlçe Başkanı Harun Gülmez, Sincan’da vatandaşların DP’ye yönelik yaklaşımı ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sincan halkının kendilerine sıcak ve ılımlı yaklaştıklarını kaydeden Gülmez; “İlçe başkanlığım döneminde 962 tane üyeye sahip oldum. STK’lara gidiyorum, sokakta halkımız ile dolaşıyorum, parkta vatandaşlarımızla oturuyorum, kahvede oturup onlarla çay içiyorum ve çok güzel karşılanıyorum. Güzel karşılandığım gibi Genel Başkanımızı çok seviyorlar ve istiyorlar. Ordu Milletvekilimiz Cemal Enginyurt’u da halkımız çok beğeniyor, onun da katkısı çok büyük oldu. Bizlere manevi destekleri ile büyük bir güce sahip olduk. Bu yıl sonuna kadar inanıyorum ki DP Sincan İlçe Başkanlığı olarak 5 bin üye sayısına ulaşacağız.” dedi.



‘YIL SONUNA KADAR ÜYE SAYIMIZI 5 BİNE ÇIKARACAĞIZ’

Ağustos 2021 tarihinden bu yana İlçe Başkanlığı görevini yürüten Gülmez, Sincan halkının DP’ye yönelik bakış açısını değerlendirerek şunları söyledi; “Benden önce DP’nin Sincan’da yeri yokmuş Mehmet Can diye bir Beyefendi DP İlçe Başkanı olarak kağıt üzerinde varmış. Ben ilk olarak atama ile göreve geldim. 17 Nisan’a atama görev ile görev yaptım. Daha sonra seçimle geldim. İlçe başkanlığım döneminde 962 tane üyeye sahip oldum. STK’lara gidiyorum, sokakta halkımız ile dolaşıyorum, parkta vatandaşlarımızla oturuyorum, kahvede oturup onlarla çay içiyorum ve çok güzel karşılanıyorum. Güzel karşılandığım gibi Genel Başkanımızı çok seviyorlar ve istiyorlar. Ordu Milletvekilimiz Cemal Enginyurt’u da halkımız çok beğeniyor, onun da katkısı çok büyük oldu. Bizlere manevi destekleri ile büyük bir güce sahip olduk. Bu yıl sonuna kadar inanıyorum ki DP Sincan İlçe Başkanlığı olarak 5 bin üye sayısına ulaşacağız.

Seçime girdiğimiz için milletvekilimizi de belediye başkanı adayımızı da çıkaracağız. Almak için de başta Genel Başkanımız Gültekin Uysal’ın ve Cemal Enginyurt’un desteği ile gerekeni yapacağız.”

- Reklam -



‘HALKIMIZA DANIŞARAK ONLARIN FİKİRLERİYLE HAREKET EDECEĞİZ’

Hem İlçe Başkanı olarak hem de Sincanlı olarak AK Parti yönetimindeki Sincan Belediyesi ve Belediye Başkanı Murat Ercan’ın çalışmaları ile ilgili görüşlerini belirten Gülmez, şunları ifade etti, “Çok proje eksikleri var. Öncelikle Belediye Başkanımız Murat Ercan Bey, sokağın ve halkın arasına karışmıyor. Çok gereksiz yerlere işlem yapılıyor. İşlem yapıldığı gibi çok gereksiz şeylerimiz var. Ekmek büfemiz eksik. Park olan alan miting alanına çevrildi. Halkımıza yeşil alan bırakmadı. Bu konuda eksiklerimiz var.

Biz belediyeye alırsak Genel Başkanımızın önderliğinde özellikle halkımıza çok şey yapacağız. Her zaman onların peşinde olup onların istediğini onların istediği şekilde yapacağız. Kendimizin adına değil halkımıza danışarak onların fikri ile hareket edeceğiz.”

Sincan halkına Sincan içinde istihdam sağlanması için gerekeni yapacaklarını söyleyen Gülmez; “Halkımıza balık yemeyi değil, balık tutmayı öğretmeliyiz. Yardımları kesip o yardımlarla fabrika kurarak halkımıza iş imkanı sağlamalıyız. Herkesin işi olsun, geleceği olsun.” ifadelerini kullandı.



‘HALKIMIZI ÇOK ÜZGÜN BİR VAZİYETTE GÖRÜYORUM’

Ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Gülmez, insanların alım gücünün azaldığını belirterek; “Halkın durumunu çok üzgün bir vaziyette görüyorum. Kadın Kolları Başkanlığımızın önderliğinde karne hediyesi olarak tişört ve eşofman altı geldi. Bunları almaya gelen kadınlarımız çocuklarına parayla kesinlikle alamadıklarını söylüyorlar. Bu da bizi çok üzüyor. Çocuklarımız önemli. Çünkü onlar geleceğimiz.

Ekonomi temeli sıfır. 2003 yılında bir tane çeyrek altını 29 liraya alıyorduk. Bugün bir kilo şekeri 29 liraya alıyoruz ve 1 litre mazotumuz 30 lira oldu. Alamayan kişilere, halkımıza çok üzülüyorum. Garibanımız çok. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle Suriye’den gelen halka çok önem verdi. Türk milletini geriye çekti. İkinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorlar. Bir vatandaşımız hastaneden bir randevu alamıyor. Randevu alamadığı gibi hastaneye bile giremiyor. Bu hastaneler vatandaşımızın vergisi ile yapıldı. Randevular en erken 3-4 ay sonraya veriliyor. Bu konuya halkımız için Sayın Cumhurbaşkanımızın el atmasını bekliyorum. Ekonomiden vurdunuz en azından sağlıktan vurmayın. Genel Başkanımızın bu sorunların üstesinden geleceğine inanıyorum. Gençliği ile durmak bilmeden çalıştığı için kendisine çok güveniyorum.” şeklinde konuştu.