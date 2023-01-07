DP Genel Başkanı Uysal: Böyle bir şey ne konuşuldu ne tartışıldı (2)

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‘GURURLA 77’NCİ YILI KUTLUYORUZ’

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir programında gençlerle bir araya geldikten sonra Demokrat Parti’nin 77’nci kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla partililerle buluştu. Programa DP Lideri Uysal’ın yanı sıra DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, DP İzmir İl Başkanı Serdar Faralyalı katıldı. Gültekin Uysal, konuşmasında, “Aslında milletimizin bundan 77 yıl önce ortaya koyduğu talebin 77 yıl sonra da dillendirmeye mecbur olduğumuz için milletimiz adına, yarınları karartılmış gençlerimiz adına bir büyük üzüntü içerisinde olduğumu ifade etmek istiyorum. 77 yıl geçmiş, biz aynı iddianın peşinde koşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bütün zulümlere, idamlara rağmen emaneti namusumuz bildik. Bugün de aynı inanç ve kararlılıkla hep beraber taşıyoruz. Gururla 77’nci yılı kutluyoruz. Alnımız ak, başımız dik. Yarınlarda bugün iktidar olanlar, İzmir’in kaldırımlarında alnı ak bir şekilde, başı dik bir şekilde dolaşamayacaklar. Kıt kanaat imkanlarla devraldığımız bu büyük ülkeyi, iktidar olduğumuz dönemde nereden nereye taşıdık, tarih şahittir” dedi.

‘ADANMIŞLIK RUHUYLA BUGÜNLERE GELDİK’

Partinin 77 yıl önce kurulduğunu ve zaman içinde pek çok şeyin değiştiğini ifade eden Uysal, “O günden bugüne zamanın değiştiğini görüyoruz. Bu değişen zaman içerisinde milletimizin beklentilerini karşılamak adına 2023 yılında yepyeni şeyler söylemek mecburiyetindeyiz. Türk tarihinin buhran dönemlerinde olduğu gibi bugün de derin bir buhran içerisindeyiz. Mesuliyetimiz büyüktür. Sadece milletin vicdan hizasında durarak, sadece milletten medet bekleyerek, sadece milletten güç talep ederek bu mücadelemizi vereceğiz. İrademizin üzerine hiçbir gölge düşürmeden bugüne kadar yolumuza devam ettik. Pek çok acıyı, imkansızlığı göğüsledik. Davasını olanların görünmez orduları vardır diyerek yola çıktığımız andan itibaren bir iman kuvvetiyle, adanmışlık ruhuyla bugünlere getirdik. Allah’ın izniyle kısa bir süre kaldı” dedi. (DHA)

Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA)

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