Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Gaziantep’te kampa girdi

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) – TÜRKİYE Futbol Federasyonu’nun ‘Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Gaziantep’te kampa başladı.

İtalya’da aldıkları Avrupa şampiyonluğunun ardından 1-10 Nisan 2022 tarihinde Peru’nun Lima kentinde düzenlenen Down Sendromlular Futsal Dünya Şampiyonası’na katılım göstererek büyük bir başarıya imza atan sporcular, 2023 yılındaki Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Gaziantep’te start verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda kamp yapan milli futbolcular, her gün çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, önemli başarılar elde eden Down Sendromlular Futsal Milli Takımı’nı kentte ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını belirtti. Takımın önümüzdeki turnuvalarda da önemli başarılar elde edeceğini kaydeden Efiloğlu, ”Engelsiz Sporlar Müdürlüğü olan Türkiye’de tek belediye Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Bu farkındalığı ortaya koyma açısından Down Sendromlu Futsal Milli Takımı’nın Gaziantep’te kamp yapması bizim için çok önemli. Daha öncesinde buna benzer ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza attık. ‘Spor şehri Gaziantep’ Projesi kapsamında Avrupa Şampiyonu ve Dünya üçüncüsü milli takımımızı Gaziantep’te ağırlamak bizimi için büyük bir onur. Bir farkındalık oluşturulacak ve ayrıcalık yapılacaksa elbette bu milli takımımıza yapılmalıydı. Büyükşehir Belediyesi olarak 10 gün boyunca milli takımımızın bütün masraflarını, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bundan da çok mutluyuz” dedi.

‘İLKLERİ BAŞARDIK’

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar ise, sporcularının çalışmalarının iyi gittiğini kaydederek, Türkiye’de engelliler branşında ilkleri başardıklarını söyledi. Acar, alınan başarıların kolay olmadığını, takımın ciddi emek verdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

”Sporun şehri Gaziantep’te olmaktan çok büyük bir onur duyuyoruz. 2021 yılında takımımız Avrupa Şampiyonu, 2022 yılında dünya 3’üncüsü oldu. Ülkemize engelliler branşında ilkleri başardık. Fatma Şahin’in bizi burada ağırlaması çok büyük bir onur. Çocukların çalışmaları gayet iyi gidiyor. Biz farklı illerde kamp yaparak buradaki down sendromlu çocukların futsal açısından daha iyi gelişmesi için çaba sarf ediyoruz. Gaziantep’ten de önümüzdeki dönemlerde hem lige bir takım hem de milli takıma sporcu yetişmesini istiyoruz. Bunun için daha çok çabalayacağız. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Bu başarıları elde etmek kolay değil.”

