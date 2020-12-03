Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi / Ek fotoğraflar

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Girdiği arazide yolun sonuna gelince çaldığı otomobili bırakıp kaçtı
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz kişi, park halindeyken çaldığı otomobili, girdiği arazide yol bitince terk edip kaçtı. Polis tarafından bulunan...
Yozgat’ta DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen Irak uyruklu 22 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü...
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Çanakkale Köprüsü’nün 318 metrelik kuleleri, Eyfel’i geçti
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