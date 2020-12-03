Down sendromlu Osman, koronavirüsü yendi / Ek fotoğraflar

Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kardeşinden izinsiz aldığı kamyonetle polisten kaçan E.K. (27), 5 kişilik bir ailenin olduğu çekiciye çarpıp kaza yapınca yakalandı. Polis, E.K.'yı yakalamak için...