Dövüp, gasbettikleri arkadaşlarına etek giydirip, şantaj yapan 3 kişi yakalandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da, Mert Can C. (21), Uğurcan D. (21) ve Mehmet P. (20) sokağa çıkma kısıtlamasında parka çağırdıkları arkadaşları Onur D. (20) ve Cihan O.’yu (20) dövüp, cep telefonlarını gasbetti. İkiliyi darbederek eve götüren saldırganlar, Cihan O.’ya etek giydirip, fotoğraflarını çekti. 1000 TL getirmezlerse fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmakla tehdit eden 3 kişi, ikilinin şikayeti üzerine polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, tutuklandı. Polis 5 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza uyguladı.

Olay, 11 Mart Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Mert Can C., Uğurcan D. ve Mehmet P., iddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen arkadaşları Onur D. ve Cihan O.’yu çocuk parkına çağırdı. Onur D. ve Cihan O. parka gitti. 3 kişi iddiaya göre, Onur D. ve Cihan O.’yu sopayla dövdü. 3 kişi ardından Onur D.’nin 2 cep telefonu ve saatini, Cihan O.’nun da cep telefonunu gasbetti.

ETEK GİYDİRİP, 1000 TL İSTEDİLER

Mert Can C., Uğurcan D. ve Mehmet P., daha sonra ikiliyi darbederek, Büyükbölcek Mahallesi’ndeki eve götürdü. Burada Cihan O.’ya zorla etek giydiren saldırganlar fotoğrafını çekti. Cihan O.’dan 1000 TL isteyen 3 kişi, getirmezse fotoğrafı sosyal medyada paylaşmakla tehdit etti. Parayı bulmaları için serbest bırakılan 2 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gidip saldırganlardan şikayetçi oldu.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Şikayet üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganları yakalamak için park ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. 3 kişi, belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Can C., Uğurcan D. ve Mehmet P., ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘kasten yaralama’, ‘yağma’ ve ‘hürriyetten yoksun kılma’ suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan saldırganlara ve Onur D. ile Cihan O.’ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150’şer TL ceza kesildi.

​FOTOĞRAFLI