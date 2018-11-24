Dövizle sözleşme yasağına yeni istisnalar getirildi. Zaten getirilen hükümler baktığımızda çelişki ve yanlışlarla dolu bir düzenlemeydi. Önemli yanlışlardan dönüldü. Aşağıda bu geri dönüş ile ilgili düzenlemeyi açıklayacağım.

Bu düzenleme evini, işyerini dövizle ya da dövize endeksli olarak kiraya veren küçük gelir gurubuna uygulanacak hale gelmiştir. Uygulandığı kısa dönemde insanları karşı karşıya getirmekten, toplum barışını bozmaktan ileriye gitmeyen uygulama köprü, baraj, yap-işlet-devret sözleşmeleri ile büyük ölçekli yatırım sözleşmelerine ise uygulanmamıştır.

16 Kasım 2018 tarih ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile daha önce dövizle değil de Türk Lirası ile sözleşme yapma zorunluğu getirilen aşağıdaki işlemler ile ilgili olarak yeniden dövizle sözleşme yapma olanağı getirilmektedir.

Bu da bize göstermektedir ki; Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iç politikaya yönelik yapılan medyada yer alan açıklama; hiçbir dövizli işlemi olmayan, inançlı, iyi niyetli halk tarafından ‘’milli ve yerli’’ diye alkışlandı!

Olay halkın alkışlanması ile kalıyor, çünkü başı ile sonu farklı algı operasyonu ile halkın gerçekleri öğrenmesi engelleniyor!

Neyse biz gelelim düzenlemelere.

SERBEST BÖLGELERDE YER ALAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ

Serbest Bölgeler bulundukları ülkenin siyasi sınırları içinde yer alan ancak; dış ticaret, vergi ve gümrük mevzuatı açısından gümrük hattı dışı sayılır. Serbest Bölgelere sınaî ve ticari faaliyetler için ülkede sağlanandan daha geniş muafiyet ve teşvikler tanınır. Serbest bölgeler, gümrük rejimine tabi tutulmadığı; gümrük vergisi, ticaret ve kambiyo uygulamaları bakımından Türkiye gümrük bölgesi dışında kabul edildiği; serbest dolaşımdaki eşyanın ise, çıkış rejimi hükümlerine tabi tutularak konulduğu yerlerdir.

Bu özelliklerinden dolayı serbest bölgelerde yer alan gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinin Türk lirası ile düzenlenmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

DİĞER DÖVİZ VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK DÜZENLENEBİLECEK SÖZLEŞMELER

Aşağıdaki sözleşmeler Ekim başında yürürlüğe giren Tebliğ hükümleri yerine, yeni yürürlüğe giren Tebliğ hükümlerine göre döviz veya dövize endeksli olarak düzenlenebilecektir: