Ekonomi yönetimi, 200 milyar doları geçen döviz hesaplarının daha fazla artmaması için “kesinti” silahını çekti. Beklenti vatandaşın döviz almasının önünü kesmek, döviz hesaplarından çıkıp liraya dönülmesini sağlamak, böylece dövizler liraya dönerse kurlar gerileyecek.

Yürürlüğe giren kararla bir yıldan uzun vadeli döviz mevduat hesaplarında kesinti yani stopaj oranı yüzde 13’ten yüzde 18’e vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile bir yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 20’e çıkarıldı.

Bu işe yarar mı? Bize göre yaramaz. Vatandaş yine döviz alır, bu defa bankada vadeli hesaplarda tutmaz, kurlardaki artışı bekler, bir kazanç planlıyorsa buradan sağlamaya çalışır. Devlette vadesiz hesapların arması sonucu buradan alacağı kesintilerden yoksun kalır, zarar uğrar. Hem yastık altında para kalmasın finans sistemine girsin hem de tasarruflar artsın deniliyor diğer yandan da bu tür kararlarla paranın sistem dışına çıkmasının yolu açılıyor.

İşin diğer tehlikeli yönü ise vatandaşın döviz hesaplarını kapatması vatandaş, . “zaten fazla bir getirisi yok, üstüne bu kadar yüksek kesinti ödeyeceğime, dolarımı, avromu bankadan çeker, evde, kasamda, yastık altında tutarım” diyebilir.

O zaman bankalardan yüksek tutarlı döviz çıkışları yaşanabilir. Bu da gelecek talebe göre kurlarda istenmeyen yukarı doğru hareketlere yol açabilir, sonunda aynı kapıya çıkarız.

Böyle bir gelişme bankalar evet diyebilir mi? Hayır. Döviz tutarlarının azalması yerine kesintileri karşılayacak oranlarda “el altından” yüksek faiz vermeye başlarlar. Bugün bankaya sorsanız dolar mı istersin lira mı, kesinlikle dolar diyeceklerdir. İş bu kadar basit.

LİRA STOPAJI DÜŞMELİ

Bu kararın eksik yönü, lira hesaplarından yapılan kesintilerin değiştirilmemesi. Eğer döviz almayın paranızı lirada tutun deniliyorsa o zaman lira hesaplarından yapılacak kesintileri düşürmeniz gerekir ki vatandaş dövizini bozdurup liraya dönsün.

Şunu hatırlatalım, geçmişte, benzeri bir uygulama yapılmıştı. O zaman da döviz stopajları artırılmış, lira da ise yüzde beşe çekilmişti ancak beklendiği gibi devası boyutlarda vadeli döviz hesapları bozulmamıştı.

Bugün için lira hesaplarındaki stopajı düşürürsen liradaki yüksek faizle bağlantılı olarak belki bir miktar dövizden çıkış olabilir. Bu da kurları ne kadar geriye çeker, ne kadar etkili olur bilinmez. Geriye çekerse bu defa tekrar ucuz dövize hücum başlarsa ne olacak? Ne anladık bu işten?

Arkadaş, piyasalar, vatandaş, ekonomide rahatlatıcı kararlar bekliyor. Bu tür tehlikeli sonuçlar doğuracak ya da işe yaramayacak kesinti oyunları ile bir yere varılmaz.

Çözüm artık bu tür kararlarla para piyasalarına müdahale edilmemesi. Bırakın piyasa kendi arz talebi içinde kendi değerlerini yaratsın. Merkez Bankası’na aylarca faizleri artıma diye baskı yapıldı. Sonuç ortada.

Bazılarının deyişiyle “ yönetim düşük faiz, düşük dolar” takıntısından vazgeçmeli. Bunda daha da ısrar edilirse gün gelir piyasalar bu takıntıyı kırar, yeni parasal değerlerde yaşamaya başlarız.Hazır olmakta da fayda var.