Türkiye ekonomisinin suya muhtaç, kurumuş, kesek kesek çatlamış toprak kadar dövize muhtaç olduğunu hepimiz biliyoruz. İthalatımızı sürdürebilmek, eskiden alıp yemiş, asfalta ve betona gömmüş olduğumuz döviz borçlarını ve faizlerini ödeyebilmek için acilen taze döviz bulmak zorundayız.

Döviz giderlerini durdurmak bu manada çok kolay değil, borç anaparaları ve faiz ödemesi gibi bazı kalemlerde zaten mümkün de değil…

En sağlıklı döviz kaynağının mal ve hizmet ihracatı olduğu herkesin malumu, lakin 2020 senesi için turizm, müteahhitlik, ulaştırma ve benzeri hizmet kalemlerinde tam bir çöküş beklenmektedir, bu kalemlerden kayda değer bir döviz geleceğini ummak çok fazla iyimserlik olacaktır.

Mal ihracatında ne olacağı da meçhul, daralan küçülen dünya ekonomisinde bizim ihraç pazarlarımızın da daralması kaçınılmazdır, bu noktada bir talep düşüşü beklenen normaldir. Talep düşüşünün ne boyutta olacağı ise salgının seyri ve ülke ekonomilerinin bu salgından ne miktarda bir darbe alacağına bağlıdır. Salgının seyri ise tamamı ile bir aşı bulunmasına ya da bir ilaç veyahut bir tedavi yöntemi bulunarak salgının ölümcüllüğünün yok edilmesine, hastalığın tedavi edilebilmesine bağlıdır. Burada hiç kimse ciddi ve tutarlı bir öngörüde bulunamamaktadır, ortada dolaşan tahminlerin çoğu fazlaca iyimser, “wishful thinking” olarak nitelenebilecek spekülasyonlardır. Bu iyimserliği hükûmetler halkı yatıştırmak, paniği önlemek ve kendilerini başarılı göstererek oy ve iktidar kayıplarını önlemek amacı ile pompalamaktadırlar. Ciddi bilim insanları aşının bir ila bir buçuk yıldan önce geliştirilebileceğine inanmamaktadırlar. Belki ilaç ya da tedavi yöntemi daha erken geliştirilebilir, lakin bu konuda da sağlam bir veri yok. Dahası kapanan dosyalar göz önüne alındığında bu dosyalarda ölüm oranı dünya genelinde % 20’ler de dolaşmaktadır!

Diğer yandan salgını kontrol altına alabilmek için uygulanan tedbirlerin üretimi aksatması, lojistik aksamalar ve korumacı tedbirlerde mal ihracatını ve buradan gelecek dövizi azaltabilir.

Döviz bulmanın bir yolu da yabancı yatırımcıları ülkeye çekmektir. Ülkemizde tesis edilen tek adam rejiminin yatırımcılarda uyandırdığı güvensizlik de doğal olarak ülkemize yatırım ve borç çekmenin önündeki en büyük engeldir. Bu durum uzun zamandır gözlemlenen bir süreçti zaten. Küresel ekonominin küçüleceği böyle kaotik bir ortamda ciddi miktarda doğrudan yatırım çekmek ve bu yolla döviz bulmak adeta bir mucize olacaktır.

Geriye elimizde borç almak seçeneği kalıyor. Burada hem bazı zorluklarımız ve hem de bazı olanaklarımız mevcut. Öncelikle CDS primlerimiz 600 baz puanın üstünde, bu seviye hem borç bulmayı zorlaştıran ve hem de borç bulma maliyetini çok ciddi miktarda arttıran bir orandır. Türk ekonomisi bu kriz dalgasına zaten derin bir kriz içinde ve oldukça yüksek bir borçluluk seviyesindeyken yakalandı, şimdi işimiz çok daha zor.

Hükûmetin uzun süredir yürüttüğü algı kampanyası sonucunda şeytanileştirdiği IMF’nin kapını çalarak, uzun vadeli, düşük faizli de olsa borç alması politik olarak zor bir seçenek.

Bu aralar iktidar FED ile görüşüyor, buradan ve diğer merkez bankalarından bir SWAP hattı açılarak, kısa vadeli döviz bulunması bir seçenek gibi duruyor. Lakin bu seçeneğinde önünde bazı politik sorunlar var gibi durmaktadır, mesela bu günlerde hiç gündeme gelmeyen S400 sorunu ne olacak? Bu sorun çözülmeden ya da Türkiye’nin Suriye, Rusya ve İran’a yönelik politikaları değişmeden, ABD Türkiye ya da NATO Türkiye ilişkileri normale döndürülmeden böyle bir hattın açılmasına ABD Başkanı Trump izin verir mi?

Bu salgın ortamında en önemli avantajımız ise rezerv paraları basan merkez bankalarının piyasaya sürdüğü astronomik miktardaki düşük faizli dövizin yaratacağı fon fazlası ve para bulma kolaylığı bu noktada elimizi kolaylaştırabilecek bir unsurdur.

Sözün özü; bu salgın sırasında en önemli ekonomik sorunumuz döviz bulmak olacaktır, gerekli tedbirler alınamaz, uygun politikalar izlenemez ise döviz bulma konusunda başımız büyük belaya girer demedi demeyin.