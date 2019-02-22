Ekonomideki belirsizlikler ve yerel seçimler öncesinde başta dolar ve avro olmak üzere dövize yapılan yatırımlar hızla büyüyor.

15 Şubat 2019 itibarıyla tüm bankalardaki gerçek ve tüzel kişilere ait bulunan döviz hesapları yılbaşından buyana 7.8 milyar dolar artarak 200.2 milyar doları geçti.

Bu yükselişte en dikkat çeken vatandaşın döviz alımları. Vatandaşların kıymetli metaller dahil dövize yatırdıkları paradaki artış yılbaşından buyana 5.1 milyar dolar düzeyinde.

Bu artışların ana nedenlerinin başında yakın zamanda özellikle yerel seçimlerden sonra kurlarda büyük boyutlu dalgalanma beklentisi geliyor. Her köşede biraz param olsa döviz alırım cümleleri bu durumu özetliyor.

Diğer bir neden de Ağustos krizinden sonra “yine yükselir” öngörüsü ile 6-7 lira düzeylerinde alınan ancak geçen sürede gerileyen dolar ve avro üzerinden oluşan zararları bir nebze kapatmak ve mevcut günlük kurlara yakınlaştırmak. .

Bunlara ek olarak bazı banka mevduat “net faiz oranlarının” enflasyonun altında kalması nedeniyle “ileride ne de olsa döviz kurları enflasyonla eşitlenir” tahmini ile liraların dövize çevrilmesi düşüncesi sayılabilir. Mevduat bankalarında yılbaşından buyana vadeli TL hesaplarının 8 milyar lira azalması dövize sığınak işinin diğer göstergesi olarak yorumlanabilir.

Gelişmeler vatandaşın bahar aylarına kadar ister döviz ister lira olsun bir anlamda nakit kalmak istediğini yansıtıyor. İşin belki de tek teselli veren yanı döviz de olsa lira da olsa tasarrufların bir şekilde bankacılık sistemine girmesi.

Tüm bu rakamlar dünyanın başka ülkelerinde yaşanmayan ekonomik davranışının sergilendiği ülkemizde döviz ucuzlayınca vatandaş parasını dövize yatırıyor, pahalı olunca da satmaya çalışıyor.

Sonunda hepimiz “sıcak paracı” olduk. Bakalım her türlü iç ve dış delişmelere karşı kırılganlığı devam ettiği söylenen ekonomimdeki gelişmeler dövize sığınak yapma tutkusunu nasıl tersine değiştirecek?

19 MAYIS’IN 100. YILI

Bu yılın en önemli olayı tarihte eşi benzeri görülmemiş bağımsızlık savaşının ilk başlangıcı olan 19 Mayıs 1991’ın, 100. yılını kutluyor olmamız

Bu konuda uzun zamandır en yapılacak, böylesine yaşandığı coğrafyadaki insanların geleceğini ve kaderini şekillendiren, dahası insanlık tarihe “vatan millet, bağımsızlık” ekseninde yön veren ve örnek olan 19 Mayıs için Cumhurbaşkanlığı yapılacak etkinliklere ilişki genelge yayımladı.

Genelgeye göre yıl boyunca ağırlıklı olarak İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergahı başta olmak üzere ülke genelinde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi isteniyor.

Umarız başka milletlerin tarihinde olmayan böyle bir olayı tüm insanlarımız en küçük ayrıntısına kadar tekrar öğrenir, o günlerin başta Ulu Önder olmak liderlerini, dünyaya kafa tutuşlarını, ideallerini, her şeyden öte Anadolu insanın makus talihini nasıl değiştirdiklerini yeniden anlamaya çalışırız.

Yine umarız ki, orasına burasına bir şeyler takıp geçmişlerinin soysuzluğunda şizofreni ile paranoyaklık arasına sıkışmışların güya tarihle hesaplaşmaları zırvaları, bizi daha yüzyıllarca birlikte ileriye taşımada dayanağımız olacak kutlamalarımızı gölgelemez.

19 Mayıs’ın 100. yılı şimdiden tüm vatana kutlu olsun.