Ekonomide sıkıntılar ve belirsizlikler artınca vatandaş parasını harcama yerine dövize çeviriyor. Vatandaş geçen Ocak ayı içinde açılan 4 milyar 661milyon dolar karşılığında döviz satın aldı, 630 milyon dolar karşılığında da altın hesabı açtırdı.

Böylece toplamda 5.3 milyar dolar karşılığında para bankalara yatırılmış dövize ve altına yatırılmış oldu.

Sadece Ocak ayının son haftasında bir milyar 685 milyon dolar karşılığında döviz alınması dikkat çekici.

Merkez Bankası’nın verilerine göre, aynı dönemde bankacılık sisteminde yurt içi yerleşiklerin toplam döviz hesapları 94 milyar 22 milyon dolar çıktı ve önceki yılın Şubat ayı başındaki hesaplarla aynı düzeye geldi.

Döviz yatırımlarında ABD doları her zaman olduğu gibi vatandaşın gözdesi. Bir Şubat 2019 tarihi itibarıyla yerleşiklerin dolar hesaplar toplam 64.2 milyar, avro cinsinden 27.7 milyar dolara ulaştı. Geri kalan tutar diğer para cinslerinden oluşuyor.

Tüzel kişilerle birlikte aynı dönemde altın hesapları dahil tüm yabancı para cinsinden banlardaki toplam mevduat 6.9 milyar dolar artarak 199.5 milyar dolara yükseldi.

Bankalardaki toplam lira mevduatının bir trilyon 19 milyar lira iken toplam yabancı para cinsinden altın hesapları dahil günlük kurdan 20 milyar farkla bir trilyon 39 milyar lira ulaşması işin diğer bir yönü oluşturuyor. Başka bir deyişle genel olarak paranın yarısı dövize kaydırılırken diğer yarısı da lirada tutuluyor.

Bu durum mevduatın illere göre dağılımına da yansıyor. Paranın liradan dövize dönüştürüldüğü bölgeler arasında Güneydoğu Anadolu, şehirler arasında da yüzde 58.4 ile Gaziantep ilk sırada yer alıyor. Ankara’da ise bu oran yüzde 39’da kalıyor. Dövize en az para yatıran şehirler ise Hakkari, Kars, Ardahan.

NEDEN DÖVİZ TERCİHİ?

Dünyanın hiçbir yerinde milli parasını başka paraya yatıran başka bir ülke yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan “senin (yani vatandaşın” dövizle ne işin var?” sorusuna çok sayıda cevap verebilinir ama demek ki vatandaş bir şey biliyor ki yine çılgınlar gibi dolara, avroya gidiyor.

Artık seçimlerden sonra “dolar fırlayacak” beklentisi mi yoksa faizler düşüyor bari döviz alayım mı, yoksa gün gelir enflasyona karşı paranın korunması amaçlı düşüncesi mi hakim bilinmez.

Bilinen kurlar düştükçe vatandaş en iyisi dolar avro alayım diyor. Bu her dönemde kırılmaz bir gerçek olarak önümüze çıkıyor. Belki de en önemli neden geleceğe yönelik belirsizlikler ve kaygılar. Her an her şey olabilir öngörüsüyle biraz da geçmişten gelen deneyimlerle konuta, otomobile yatırım yerine dövizde nakit olarak kalmayı tercih ediyor.

Bu tablo kurlar üzerindeki yapay ve zoraki baskılamaların kaldırılması, piyasanın emirlerle değil kendi şartları ve değerleri içinde dengelenmesiyle bozulabilir.



Şu anda başka yatırım araçları bekleneni vermiyorsa döviz hesapları yakında lira hesaplarını geçer demek için kahin olmaya gerek yok. Tıpkı Ağustos krizinden önceki dönem gibi.