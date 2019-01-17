Dolar 5.36, euro 6.12 ve sterlin 6.91 lirada

Merkez Bankası’nın Çarşamba günü politika faizini beklendiği gibi yüzde 24’te sabit tutmasının ardından yüzde 1.0’den fazla düşen dövizler, Perşembe günü açılış öncesi işlemlerinde Çarşamba gününün kapanış değerlerine göre yüzde 0.50 dolayında yükseldi.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.3375 lirayı ve en yüksek 5.3664 lirayı gördükten sonra 5.36 – 5.37 lira aralığında,

euro en düşük 6.0840 lirayı ve en yüksek 6.1226 lirayı gördükten sonra 6.12 – 6.13 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8680 lirayı ve en yüksek 6.9230 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, Euro Bölgesi TÜFE ve ABD verileri ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişimleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Tüketici Fiyat dizini verisi Ocak ayına beklentilere paralel aylık bazda yüzde 0.1 ve senelik bazda yüzde 1.7 arttı.

“İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney yapmış olduğu değerlendirmede, piyasaların Brexit oylaması konusunda görüşünün Sterlin fiyatlamalarına üzerine yansımalarının görüldüğünü ifade ederken, Sterlin’in kıymet kazanması Brexit sürecine yönelik bir çözüm bulanacağı ve anlaşmasız Brexit olma olasılığının azaldığını beklentisi olabileceğine değindi. İngiltere’de açıklanan Tüketici Fiyat dizini verisi aralık ayında piyasa beklentisine paralel aylık bazda yüzde 0.2 ve senelik bazda ise yüzde 2.1 arttı.

“Fed’in yayımladığı Bej Kitap Raporuna göre, Ekonomik görünüşün genel olarak pozitif olduğu belirtilirken işgücü piyasasının sıkılaşmaya devam ettiğine değiniliyor. Ayrıca, piyasadaki oynaklık, ticaret ve politikada iyimserliğin azaldığına vurgu yapılırken ücretlerin ılımlı artış gösterdiği belirtiliyor. İngiltere Parlamentosu’nda yapılan itimat oylamasını Başbakan Theresa May kazandı. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişimleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri 2018 seneyi Kasım ayı raporuna göre, Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağlamış olduğu kredi borcu gelişimleri incelendiğinde, 2017 sene sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 8.8 milyar dolar azalarak 213.3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 3.1 milyar dolar azalarak 15.5 milyar dolar seviyende gerçekleştiği görüldü.