Hazine, borçlanma maliyetlerini düşürmek için piyasa şartlarının yarınsa yakın orandaki net getiri ile vatandaşın döviz ve altın birikimlerini toplamaya başlıyor.

Faizlerin düşük olmasını, Hazine’nin altı sonra tekrar yurt içinden dövizle borçlanmaya çıkmasını bir yana bırakın, bu kampanyada kullanılan “Devlet garantisi” cümlesi yatırmacıları, para ve sermaye piyasalarını rahatsız edici cinsten.

Bu ne demek? Bu tür borçlanmalarda ya da dövizle ilgili işlerde bankaların herhangi bir garantisi yok mu? Bu diyen Hazine olduğuna göre, o zaman akla “bankalar zorda mı sorusu bile gelebiliyor. Biraz daha açarsak konu alttan “bankalara güvenmeyin” mesajını bile çağrıştırıyor.



Siz bugün Türkiye’deki herhangi bir bankaya gitseniz ve “şu kadar dolarım var, bir yıllık vadeye bağlamak istiyorum” derseniz ve faizini de sabit tutarsanız, anlaşmanızı yaparsınız. Bir anlamda yatırımınız garanti altındadır. Bu anlaşmayla banka zaten size her türlü garantiyi vermiş ve hatta bir yıl sonra şu kadar getiri sağlayacaksınız diye not bile düşmüştür. Faize bağlamasanız bile istediğiniz zaman dövizini çekebilir, yenisini yatırabilirsiniz.



Ancak şimdi kalkıp, hem düşük faiz getirisiyle para toplamaya çalışacaksanız hem de ardından “Hazine tahvilinde devlet garantisi var “derseniz kafalar karışır, Türkiye’deki tüm bankacılık sisteminde “işler garantisiz mi? sorusu da akıllara yapışır.

O zaman piyasalarda tedirginlik oluşur, herkes bankasına telefon açıp “bir sıkıntı mı var?” diye sormaya başlar. Daha da ileri gidersek, dövizini, lirasını çekmeyi düşünebilir. (Ne korkunç bir senaryo!)

Son dört aydır yaşanan süreçte bir şey yapılmaya çalışılıyor ama diğer yandan da “ya bu laf nereye gider, yerli yabancı bunu nasıl algılar, tersine bir şey oluşur mu?” diye düşünülmüyor. Bodoslama, klişe açıklamalarla vatandaşın aklı bulanıklaşıyor.

Daha önce de yazdık, hesapları yaptık, bize göre, Hazine’nin yerelden döviz ve altın borçlanmasına verdiği bir yıllık faiz ve vergi indirimlerinin hiçbir getiri cazibesi yok. Bu getiriye binlerce dolar, avro, altın bağlanmaz. Bu faizler ancak “kenarda köşede kefenlik üç beş dolarım var, yatırayım buraya, unut gitsin” diye düşünenler için bir fırsat olabilir.



Üzerindeki şu kırılgan yapısını bir türlü atamayan, her an olumsuz gelişmelerle savrulmaya açık ekonomimizde işin içine bir de “garanti” ibaresini sokup tüm sistem üzerinde “garantisiz” şeklinde bir algı yaratırsanız, attığınız taşın dalga boyutları daha büyük olabilir ve bu dalganın nereye çarpacağı belli olmaz.

Örneğin; Hazine bankalardaki dövizi çekmeye başlarsa o zaman bankalar da para çıkmasın diye faiz oranlarını artırabilirler. Sonuçta, yüksek faiz yükü bankaların sırtına biner, bu karşılamak için de tüm faiz oranlarındaki dengeler yukarı doğru bozulabilir. Yazımızı şu uzmanlık sorularıyla bitirelim.



Bugün vatandaşın bankalardaki (garanti altında) 190 milyar doları var. Başka bir deyişle (Türk Lirasına çevirdiğinizde) tüm mevduatın yarısına yakını neden dövize bağlı ve bağlanmaya devam ediliyor?

Yakın zamanların dövizini bozdur, liraya dön seferberliklerine ne oldu? Vatandaş liraya dönmeyince neden döviz toplanmaya çalışılıyor?

Bireysel emeklik fonlarına net yüzde 25 katılım payı, yurt dışı döviz borcuna yüzde 7 faiz veren Hazine, iş vatandaşın dövizine gelincine neden net yüzde 1.5 veriyor?

Bunların cevabını bilirseniz, Hazine garantisi kavramının da cevabını bulursunuz.