Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirme ve kaynak sağlamak üzere döviz ve altın alım satımında uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) “binde 2″den “yüzde 1.0” düzeyine yükseltilmişti. Döviz ve altın satışlarındaki vergi düzenlemesiyle ilgili Eski Hesap Uzmanı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla da detaylı bilgiler verdi.

Mazars Denge Ankara Vergi Ortağı Yeminli Mali Müşavir İlyas Emre Yayla, son vergi düzenlemeyle ilgili şunları söyledi: “Spekülatif sermaye hareketlerini zayıflatmak ve döviz kurlarında anlık dalgalanmaları azaltmak adına 2019 yılında ilk uygulanmaya başlanan kambiyo işlemleri üzerinden alınan Banka Sigorta Muameleleri Vergisi’nin en son 24 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile vergi oranında yapılan artışla birlikte önümüzdeki günlerde ekonomik aktörler üzerinde etkisini daha çok hissettirecektir”

İlyas Emre Yayla vergi düzenlemesiyle ilgili şu bilgileri paylaştı;

VERGİNİN KONUSUNA HANGİ İŞLEMLER GİRER?

“Spekülatif sermaye hareketlerini zayıflatmak ve döviz kurlarında anlık dalgalanmaları azaltmak adına 2019 yılında yıllar sonra tekrar uygulanmaya başlanan kambiyo işlemleri üzerinden alınan Banka Sigorta Muameleleri Vergisi en son 24.05.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile vergi oranında yapılan artışla birlikte önümüzde ki günlerde ekonomik aktörler üzerinde etkisini daha çok hissettirecektir. Banka ve Döviz Büfelerinden yapılan bütün döviz (Euro, Dolar, Yen vb.) satışları ve fiziki teslimat olmaksızın yapılan (kaydi) altın satım işlemleri kambiyo işlemleri olarak Banka Sigorta Muameleleri Vergisine tabiidir. Ancak, altın işlemleri için dikkat edilmesi gereken konu, bütün altın satımları değil sadece müşterilerin vadesiz ve yatırım hesapları üzerinden aldığı fiziki teslim olmayan alışları bir başka deyişle bankaların bu tür altın satışları vergiye tabiidir. Dolayısıyla, örneğin kuyumculardan yapılan fiziki altın alımları verginin konusuna girmemektedir. Ayrıca tekrar vurgulanmasında fayda olan diğer bir konu da sadece banka/döviz büfesinden yapılan satışlar verginin konusuna girmekte olup kişilerin ellerinde veya banka hesabında bulunan döviz ve altın satışları verginin konusuna girmemektedir. Hanehalkı ve şirketler için sadece döviz/altın alışlarında vergi doğacaktır.”