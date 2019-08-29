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      DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI

      Murat Özbülbül -
      Ülkemizde yürürlükte bulunan kanunlara göre yurt içi ve yurt dışı yerleşik özel yahut da tüzel kişiler vadeli yahut da vadesiz olarak bankalarda
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      Bir görevden alma hikayesi

      Nuri Kayış -
      HDP’li üç belediye başkanının görevden alınıp yerlerine kayyım atanmasına yönelik tartışmalar sürüyor.
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      Tam bağımsız Türkiye

      Ahmet Saruhan -
      68 kuşağının ‘’Tam Bağımsız Türkiye’’ sloganı, caddeleri sokakları tüm ülkeyi marşları ile inletti. Muhteşem, göğüs kabartan, milliyetçi duyguları okşayan bir slogandı.
      Yazarlar

      Şam’a kadar yürüyelim mi?

      Ahmet Özal -
      Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Ocak 2018 tarihinde Yozgat’ta özetle şöyle konuştu:
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