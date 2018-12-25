Hazine ve Maliye Bakanlığı, pahalı dış borçlanma yerine yurt içinden vatandaşların dolar ve avroları için tahvil vereceği uygulaması ilgi görmüyor. İlgi düşük olunca, önce talep toplama süresi uzatıldı, sonra da tüzel kişilerin de tahvil alabileceği açıklandı.



Tüm bu bir haftalık gelişmelerin nedeni basit: Döviz için verilen faiz oranı piyasanın altında, neredeyse yarı yarıya. Diğer bir neden de vadesinin uzun olması yani bir yıl. Bu tahvillere para yatıracağım diyenler az olduğu için bankalar hariç tüzel kuruluşların eklenmesi daha dikkat çekici. O zaman gelsin İşsiz Fonu, emekli sigorta fonları ve hesaplarında döviz bulunan kamu kuruluşlarının paraları.



Bu tahvillere biraz ilgi gösterenlerin başında elinde küçük tutarlı (en az 10 bin dolar veya avrodan başlıyor) tasarruf bulunanlar geliyor ama bunların sayıları da çok az. Kimin ne kadar ilgi gösterdiğini Cuma gününe kadar göreceğiz.



Bir yıl önceki döviz bozdurma seferberliğine katılanların nedense bu defa sesleri solukları çıkmıyor. Hani şu ellerinde dekontlar, bende varım” diyenler vardı ya, hepsi ortalıktan kaybolmuş gibiler.

14 Aralık 2018 tarihi itibarıyla tüm bankacılık sisteminde 189.1 milyar dolar bulunuyor. Bunun büyük bölümü de vadesiz hesaplarda tutuluyor. Mevduat bankalarında tüzel kişilerin yabancı para biriminden 59.8 milyar doları var.



Sonuçta vatandaşının ve tüzel kuruluşların hem faizden hem de vadesinden kaçınarak bu döviz tahvillerini almadıkları zaman ne diyeceğiz?

Bir zaman döviz bozdurma seferberlikleri yapılmışken, vatandaşın kendi aralarındaki parasal işlerde döviz üzerinden işlemi yasaklanmışken bir u dönüşüyle döviz toplamaya başlanması nasıl açıklanacak?



Satılacak tahvil tutarı az olursa veya birkaç ay sonra yine döviz toplamak için bu defa yüksek faiz verilirse? Dahası ya dolar, avro yarın aniden geçen Ağustos ayı değerlerine fırlarsa ne olacak?

Birkaç milyar dolarlık tahvil satılırsa ve bunun büyük bölümünün tüzel kişilere ait olduğu ortaya çıkarsa, baskı mı yapıldı sorusuna cevap verilecek mi?



Son olarak ekleyelim: hazinenin yani kamunun tüm tasarrufları, fonları toplaması halinde piyasalar nasıl nakit ihtiyacını karşılayacak?

Hani her türlü

kötülüğün anası faizdi?

Stokçular ne oldu?



Hatırlayacaksınız, geçen ay kuru soğan fiyatları patlayınca memleket genelinde adeta stokçu avına çıkılmıştı. Özellikle Ankara ve Çorum gibi yerlerde dağ taş ne kadar bina varsa didik didik aranmıştı. En sonunda Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde “fiyatlar tesir etmek amacıyla saklanan bir miktar soğan ele geçirilmişti.

Peki sonra ne oldu? Hiçbir şey. Bekletilen soğanları üreticilerin arz talep dengesine göre ellerinde tuttukları anlaşıldı, soğan fiyatları da dört liradan aşağı inmedi. Stokçu avlarına da son verildi.

Yine aynı şekilde, fiyatları fahiş artıyorlar diye nerdeyse tüm marketler de fatura taramasından geçirilmişti. Kaç liradan alıyorsun, kaç liradan satıyorsun diye araştırma, inceleme yapılmış, bazı iş yerleri cezalara çarptırılmıştı. Bu da bitti.

Bizim mücadeleden anladığımız bir anlık heves, gerisi boş!