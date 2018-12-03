Döviz kurundaki düşüş iş dünyasının da yüzünü güldürdü. Kurdaki değer kaybı şirketlerin ticaretine olumlu yansırken Türkiye’nin en büyük saatçisi Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Döviz kuru geri gelince hemen fiyatlarımızı geri çektik. Döviz kurundaki düşüşle biz şirket olarak yaklaşık yüzde 30 indirim yaptık. Doların 5.20’ye kadar inmesinin de bize olumlu yansıması oldu.Satışlarımız da artış gösterdi” dedi.

Yılda 500 ile 600 bin saat satışı yapan 30 global markayı temsil eden Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, döviz kurundaki düşüşün sektöre olumlu yansıdığını söyledi.

Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Biz bu krizin daha uzun soluklu olacağını düşünerek planları yapmıştık. Bunun biraz daha hızlı toparlanmaya başladığını görmüş olmak bize ekstra moral ve motivasyon oldu” dedi ve ekledi:

“Gerek cirolaramızda gerek fiyatlarımızda tabii biz bu süreç içerisinde çok özverili davranıyoruz. Kârı bir kenara bırakıyoruz. Bu süreçte arz zamanı, kâr zamanı değil. Önemli olan nakit akışı, ticaretin dönmesi, pazar payını kaybetmemek biz buna konsantre olmuş durumdayız. Burayı da iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Çalıştığımız bayilerimiz ile birbirimize olan desteğimiz, yurt dışında çalıştığımız firmaların bize destekleri ve güvenleri onların meyvesini yiyoruz. Çok ciddi destekler oldular.Geçen yıl 315 milyon lira ciro yaptık. Bu yıl 365 milyon TL ile kapatacağız görünüyor. 2019’dan son bir aydır daha çok umutluyum.”

“BİR KISMINI CEBİMİZDEN ÖDEYEREK FİYATLARI DÜŞÜK TUTTUK”

Dövizdeki hareketliliğinin sektörü nasıl etkilediğiyle ilgili de Ramazan Kaya, “Dövizdeki hareketlilik bütün sektörü etkiledi ama en çok tabi bizleri etkiledi çünkü bizim ürünlerimiz yüzde yüz ithalat olduğundan dolayı bizi çok etkiledi. Biz sağduyulu davranarak Eylül’ün ortasına kadar fiyatlarımıza zam yapmadık. Elimizdeki eski maliyetli ürünlerimizi Eylül’ün ortasına kadar sattık. Daha sonrasında yeni ithalatlarımızı mecburiyetten dolayı fiyatlarını artırdık ama onu da şöyle yaptık: Bir kısmını kendi cebimizden ödedik ve o maliyetin bir kısmını ürünün fiyatına yansıttık. Bundan dolayı tabi ki satışlarımız düştü. Ama biz Saat Saat&Saat olarak krizin daha uzun süreceğini düşünerek nakit akışımızı bunun üzerine yaptık. Dolayısıyla da bu süreci hasarsız atlattık diyebiliriz. Döviz kurundaki düşüş başlayınca biz şirket olarak da fiyatlarımızda yüzde 30 indirim yaptık. Sektör de bu indirimle nefes aldı. Hemen zaten ertesi günde bunun yansımasını cirolarımızda gördük” diye konuştu.

“SON ÇEYREKTE KUR ARTMASAYDI TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAKTIK”

Son çeyrekte döviz kurundaki artış yaşanmasaydı saat satışlarında tüm zamanların rekorunu da kıracaklarını anlatan Kaya, “Saat&Saat olarak bizim sattığımız saat adeti yılda 500 ile 600 bin arasında dolaşıyor. Geçen seneye göre bu sene satış adetlerimiz daha iyi.Son çeyrekte bu sıkıntıyı yaşamamış olsaydık tüm zamanların rekorunu kırmış olacaktık ama son çeyrek biraz oyunumuzu bozdu ama iyi gidiyoruz. Pazar payımız gayet iyi.Tabi bizim saat sektöründe Türkiye’de daha gidecek çok yerimiz var çünkü kişi başına Türkiye’de kişi başına düşen saat 18 yaşının üzerinde hesap edersek 6 kişiye bir saat sürüyor. Bu Avrupa’da öyle değil Avrupa’da yıllık bir kişiye 4 saat düşüyor. Bu Gayri Safi Milli oranları ile de alakalı bir şey. Yurt dışı bu konuda bizden daha güçlü. Dünya markaları oluşturmamız gerekiyor. Eğer bir şey ürettiriyorsak da katma değeri çok yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. Katma değeri yüksek ürün üretmeye dönmemiz lazım ülke olarak” dedi.

“İSTANBUL HAVALİMANI’NA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK MAĞAZISINI AÇIYORUZ”

Kendi markalarını dünyanın birçok noktasında sattıklarını ve Welder adlı markalarının dünya markası olma yönünde ilerlediğini ifade eden Ramazan Kaya, “Bizim markamız Welder, Greenwich, Wesse. Welder de dünya markası olma yönünde ilerliyoruz.16 ülkede satıyoruz. ABD ile yeni anlaşma yaptık. ABD’de kendi şirketimizi kurduk. İtalya’da, Hong Kong da kendi şirketimiz var. Bunun dışında Belçika, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Suudi Arabistan,Kuveyt, Dubai, Katar, Sırbistan, Ukrayna, Belçika, Endonezya, Güney Kore, Japonya’da ürünlerimiz satılıyor. Çok başarılı gidiyoruz. Daha yeni başladık. Olumlu geri dönüşlerden çok memnunuz. Bugüne kadar alıp da ben memnun değilim diyen hiçbir distribitörümüz yok. Ama gidecek çok yolumuz var. Çok yatırım yapmak istiyoruz. İstanbul Havalimanı’nda pasaport arkasında 250 metrekarelik bir mağaza açıyoruz. Bu mağaza Türkiye’nin en büyük mağazası olacak.Geleceğin sektörü de akıllı saatler de” diye konuştu.

“ORJİNAL ADI ALTINDA SAHTE SAAT SATIŞLARI YAPIYORLAR”

Saat&Saat’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, internette orjinal adı altında satılan sahte saaatlerin sektöre zarar verdiğini söyledi. Kaya, “İnternetten satılan saatler dünya ve moda markasıysa bana göre yüzde 99.9’u sahtedir. Bizim şirketimizde 1100 kişi çalışırken son zamanlarda bu 835 kişiye kadar düştü. Sebebi de sahte saat satışlar. Son 3 yılda devlete vermiş olduğumuz 157 milyon TL vergi, sahte saat satıcıları olmasaydı en az 300 milyon TL’ydi” dedi.