Bu sorunun yanıtı aslında çok ama çok basit, lügat paralamaya, ekonomi biliminin derinlerine inmeye gerek yok “kazandığın dövizden fazlasını harcarsan döviz krizi olur” bu kadar basit.

Türk ekonomisi ürettiğinden fazlasını tüketen, bu yüzden de aşırı miktarda ithalata bağımlı bir ekonomidir. Bu nedenle de ithalat yapabilmek için dünyanın ödemede kabul edeceği bir rezerv para yada halk dilindeki adı ile döviz bulmak zorundadır.

Bir ülke elbette herşeyi üretmek zorunda değildir, dünyada talep görecek bazı şeyleri üretir üretemediği şeyleri de üretenlerden satın alır, yani ithalat yapar. Mal ve hizmet ihracatı mal ve hizmet ithalatından fazla ise o ülke zenginleşir, altın yada döviz cinsinden bir birikim oluşturur, yok tam tersi bir durum söz konusu ise ya ithalat yapamazsın yahut da borçlanmak zorunda kalırsın.

Türk ekonomisinin ürettiğinden fazlasını tüketme hastalığı taa Osmanlı döneminden kalma yapısal bir sorundur. Osmanlı da bu hastalık yüzünden 1881 yılında Abdülhamit iktidarı döneminde iflas ederek morotoryum ilan etmek zorunda kalmıştı, sonuçta Devlet-i Ali’nin hemen hemen tüm gelir kaynaklarına Düyun-u Umumiye idaresi el koymuş, devlet fiilen ekonomik bağımsızlığını yitirmişti.

Türkiye Cumhuriyeti ise 1958 yılında Menderes iktidarında bir iflas yaşadı, morotoryum ilan edip borçlarını ödeyemeyeceğini açıklamak zorunda kaldı. IMF ve ABD’nin verdiği borç ile durumu zor bela toplayabildi.

Türk ekonomisinde daha sonraları da periyodik döviz krizleri yaşandı, yaşanan döviz krizlerinin hemen hepsi IMF desteği ile aşıldı, bazı reformlar yapıldı, bazı tasarruf sözleri verildi lakin eski tas eski hamam dövizle borç al ye dönemi devam etti gitti.

Son bütçe görüşmelerinde CHP milletvekili, DPT eski Müsteşarı İlhan Kesici bu sorunu çok net sergiliyor ve; “AKP döneminde Türkiye 2 trilyon 105 milyar dolar ihracat, buna karşılık 3 trilyon 150 milyar dolar ithalat yapmıştır. Bu süre içinde toplam dış ticaret açığı 1 trilyon 50 milyar dolardır.” diyor.

Sadece Sayın İlhan Kesici’nin verdiği bu sayılar bile durumun vehametini ortaya koymaktadır.

Verilen bu dış ticaret açığının bir kısmı özelleştirme ve benzeri yöntemler ile yabancılara varlık satışı yapılarak kazanılan dövizler ile, bir kısmı doğrudan yabancı yatırımlar sayesinde ama asıl büyük kısmı alınan dışarıdan alınan döviz borcu ile kapatılmıştır.

AKP iktidarında bu kadar büyük bir dış ticaret açığı verilebilmesinin ve bu açığı kapatabilecek büyüklükte borç bulunabilmesinin asli sebebi Avrupa Birliği ile yürütülen üyelik müzakereleri süreci olmuştur. Avrupa Birliği üyeliği yolunda sağlanan ilerlemenin Türk ekonomisine güveni arttırdığı, bu yüzden ciddi bir yabancı yatırımcı teveccühü oluştuğu açıktır.

Avrupa Birliği ile ilişkilerin 2010 yılından sonra tavsaması, iç ve dış siyasette yaşanan gerilimler ve birde üstüne üstlük 16 Nisan referandumu ile tesis edilen tuhaf tek adam rejimi yatırımcıların tüm güvenini yok etmiştir.

Dünya ekonomi ve siyasi tarihinde serbest piyasa ekonomisi uygulanan ve parlamanter demokratik sistem ile yönetilen bir ülkede ilk defa otokrat eğilimli bir tek adam rejimi kurulması denenmektedir. Bu denemenin sadece siyasi etkileri değil aynı zamanda ekonomik etkileri olacağı da doğaldır.

24 Haziran seçimleri ile bu rejimin tam olarak hayata geçirilmesi akabinde tüm ekonomik göstergeler hızla olumsuza kaymıştır.

Üstüne üstlük birde dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi ve bu pandeminin tetiklediği devasa ekonomik kriz zaten kırılgan olan Türk ekonomisini son derecede olumsuz etkilemiştir.

Dış ticaret açığının yarattığı döviz eksikliğini net turizm gelirleri ile bir miktarda olsa kapatabilen Türk ekonomisi turizm gelirlerinin adeta sıfırlanması ile ağır bir darbe daha almıştır.

Bu seferki döviz krizini nasıl atlatacağımızı, IMF’nin destek verip vermeyeceğini henüz bilmiyoruz, lakin eğer Türk ekonomisinin bu yapısal sorunu ortadan kaldırılamaz ise sadece bu gün değil gelecekte de bir çok döviz krizi daha yaşanacağı kesindir.

Aynı eylem yada hataları yapıp farklı sonuçlar beklemek, rasyonel akla ve mantığa uygun değildir. Türkiye acil reformlar yaparak bu yapısal sorunu ort adan kaldıramazsa daha çok o krizden bu krize savrulur durur, demedi demeyin…