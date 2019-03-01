Yılbaşından buyana vatandaşın döviz yatırımları doludizgin devam ediyor. Bankalardaki döviz hesapları Türk Lirası hesaplarını 51 milyar lira (yaklaşık 10 milyar dolar) aştı.

Tüm bankalardaki yabancı para mevduatları 15–22 Şubat 2019 döneminde, 871 milyon, yılbaşından buyana 8.6 milyar dolar artarak 201.1 milyar dolara çıktı. Türk lirası cinsinden de bir trilyon 69 milyar liraya ulaştı.

Bankalardaki lira cinsi hesaplar ise 22 Şubat 2019 itibarıyla 18.7 milyar lira azalarak bir trilyon 16 milyar lira düzeyine geriledi. Yılbaşından buyandaki gerileme de 21 milyar lirayı buldu.

Dolar paritesi 5.32 lira olarak ele alındığında liradan çıkan paranın yarınsın dövize dönüştüğünü söylemek mümkün.

Döviz hesaplarının sabit kalması ve doların bir kuruş değer kazanması örneğin 5.42’e çıkması halinde döviz hesapları kağıt üstünde lira cinsinden en az 20 milyar lira (yaklaşık 3.7 milyar dolar) artacak.

Dövizde gerçek kişilerin yani bireylerin mevduat ve katılım bankaları döviz hesaplarındaki artış da 6.9 milyar dolar 22 Şubatta 96.5 milyar dolardan102.8 milyar dolara yükseldi. Tüzel kişilerin yani şirket kurum ve kuruluşların döviz hesaplarının 1.7 milyar dolarla sınırlı kaldığına bakılınca vatandaşın dövize hücumu daha net olarak ortaya çıkıyor.

NEDEN DÖVİZ?

Daha önce de belirtmiştik, vatandaşın dövize yönelmesinde başlıca nedenler;

31 Mart yerel seçimleri hemen öncesi ve sonrasında kurlarda büyük boyutlu dalgalanma beklentisi,

Bir liralık arışta büyük getiri sağlanacağı, örneğin doların 5.3’den 6 liraya yükselmesiyle 100 bin dolarlık bir hesabın en az 70 bin lira getireceği hesaplarının yapılması,

Ağustos krizinden sonra “yine yükselir” öngörüsü ile 6-7 lira düzeylerinde alınan ancak geçen sürede gerileyen döviz hesaplarının lira üzerinden oluşan zararları aşağı çekmek.

Yine örneğin; dolar 6 lirayken 600 bin lira karşılığı yüz bin dolar, yakın zamanda 5.2 liradan yine 100 bin dolar daha alındığını ve dolara lira cinsinden bir milyon 120 bin lira para bağlandığını varsayarsak, dövizin maliyeti bir dolar 5.6 liraya mal oluyor. Böylece zarar azalıyor.

Bazı banka mevduat “net faiz oranlarının” enflasyonun altında kalması,

Doların, avronun, az olmasına rağmen faiz getirisi ile yetinmek,

Ekonomideki belirsizliklere karşı en azından bahar aylarına kadar konut, otomobil gibi yatırımlardan kaçınarak nakit kalma istediği, sayılabilir.



Gözüken en azından yerel seçimlere kadar vatandaşın parasını dövize dönüştürmesi devam edecek.



Seçimlerden sonra ne olur, iktidarın olası büyük oy kaybı ekonomiye ne gibi yansır, döviz kurları yükselir mi, yine büyük boyutlu dalgalanmalar olur mu ya da tam tersi gelişmelere göre dövize olan talep düşer mi, bunları göreceğiz.

Ancak vatandaşın dövize olan tutkusu hiç düşmeyecek.