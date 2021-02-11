Döviz bürosundaki kişinin elindeki parayı alıp kaçtı, kamera görüntülerinden yakalandı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, girdiği döviz bürosunda bir kişinin elinde saydığı parayı alıp kaçan, güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziler Caddesi’nde pazartesi günü bir döviz bürosuna gelen kişi, oturduğu koltukta para saymaya başladı. Bu sırada cadde üzerinden geçen şüpheli, camdan para sayan kişiyi görünce içeri girdi. Şüpheli, koltukta oturan kişinin elinde saydığı parayı almak için hamle yaptı. Bu kişi direnmesine rağmen parayı alan şüpheli, döviz bürosundan çıkıp kaçtı. Kendisini kovalayanlara rağmen şüpheli, izini kaybettirdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini saptadı. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan kimliği açıklanmayan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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