Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu kovaladı

KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Karamürsel ilçesinde döviz bürosu işleten Nuray Yıldız, iş yerinde silahlı soygun gişiminde bulunan şüpheliyi, altın çekme makinesiyle kovaladı. On anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Caddesi’nde, bugün saat 15.00 sıralarında montunun şapkasnı başına geçirip yüzünü de atkıyla örten kişi, bir dövüz bürosuna girdi. Döviz bürosu sahibi Nuray Yıldız’a tabancayı doğrultan şüpheli, “Paraları poşete koy” dedi. Büyük korku yaşayan Nuray Yıldız çığlık atıp, altın çekme makinesiyle soyguncuya vurmaya çalıştı. Paniğe kapılan soyguncu, koşarak döviz bürosundan çıktı. Şüphelinin peşinden giden, Nuray Yıldız, elindeki altın çekme makinesini, ona doğru fırlattı.

Soygun girişimi güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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