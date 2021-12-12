Dostluk mesajları verilen futbol maçında arbede çıktı

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 1’inci Bölge 2’nci Grup’ta yer alan Muş’un iki takım oyuncuları arasında kavga çıkarken, takım tarafları arasında da sözlü tartışma yaşandı. Takım antrenörleri arasında da tartışmaların yaşandığı olaylar, polis ekiplerince güçlükle önlendi.

Bölgesel Amatör Lig 1’inci Bölge 2’nci Grup’ta yer alan Muş Belediyespor ile 1984 Muşspor, karşı karşıya geldi. Muş Şehir Stadyumu’nda oynanan ve maç öncesi dostluk mesajları verilen karşılaşmanın 2’nci dakikasında 1984 Muşspor, Yağiz Küçük’ün gölüyle 1-0 öne geçti. 4’üncü dakikada Muş Belediyespor, Azem Yavuz’un gölüyle skoru 1-1’lik beraberliğe getirmeyi başardı. 43’üncü dakikada 2’nci gölünü atan 1984 Muşspor, ilk yarıyı 2-1’lik skorla önde kapattı. İkinci yarının 77’nci dakikasında skoru 2-2 beraberliğe getiren Muş Belediyespor, 83’üncü dakikada yeniden 1984 Muşspor’un baskıları sonucu 3-2’lik skorla yenik duruma düştü. Son dakikalarda iyice gergin anların yaşandığı karşılaşmada, 90+10’uncu dakikada Muş Belediyespor bir gol daha atarak, 3-3’lük skorla durumu beraberliğe getirdi.

Beraberlik skoruyla bitiş düdüğünün çalmasıyla, tribün ve saha içerisinde gergin anlar yaşanmaya başlandı. Karşılaşmayı yöneten hakemler polis ekiplerinin yardımıyla sahadan çıkarılırken, iki takımın sporcuları arasında arbede yaşandı. Oyuncalar arasındaki sözlü tartışma, kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, tribün içerisindeki bazı taraftarlar arasında da gergin anlar yaşandı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, tribün ve saha içerisinde olayları güçlükle önledi. Stadyumdan ilk olarak taraftarlar uzaklaştırıldıktan sonra, Muş Belediyespor oyuncuları ve daha sonrasında 1984 Muşspor oyuncuları güvenlik önlemleri altında sahadan çıkarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-İki takım oyuncularından detay

-Kardeşlik mesajı verilmesinden detay

-Karşılaşmanın başlamasından detay

-Karşılaşmada yaşanan tartışmalardan detaylar

-Tribün içerisindeki tartışma anından detaylar

-Saha içerisindeki ve dışındaki tartışma anlarından detaylar

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(FOTOĞRAFLI)