Su : Hukuk…

Hava: Adalet…

Dostel (Arabuluculuk Eğitim Danışmanlık) grubunun açılış gününde anı defterine yukarıdaki iki kelimeyi yazdım… Canlıların yaşamlarını düzenleyen, bir devletin temel kuralı olan; Adalet-Hukuk…

Hakim, savcı, avukat, Adaletin üç temsilcileri… Bazı davaların, 20-30 hatta kırk yıl sürdüğünü, dededen toruna miras kalan! çözümsüzlükleri okuyor ve duyuyoruz… Adalet bakanlığı bu ağır yaraya neşter vurarak, arabuluculuk ve uzlaşı kanununu çıkartarak büyük bir adım atmış oldu…

Geçen gün, Dostel Arabulucuk Eğitim Danışmanlık grubunun açılışı yapıldı. Hayli kalabalık bir katılımın olduğu açılışta, Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yassıkaya “Arabuluculuğun Türkiye’nin özlediği kardeşlik ruhunu yakalamak için bir fırsat olduğunu dile getirerek, 2018 yılında, 430 dosyanın taraflarının karşılıklı olarak müzakere etme şansını yakaladıklarını’’ ifade etti.

Dostel’in kurucuları Av. Arb. Mine Baş, Av. Arb. Murat Akçasoy, Av.Arb. Mehtap Bayram, Av. Merve Bihter Akıcı, Av. Arb. Dr. Mustafa Güler, Av. Arb. Nihan Akçar Eken, Av. Dr. Osman R. Günver, Av. Arb. M. Serdar Karahan, Av. Arb. Sevilay Sarıkaya Aksoy, Av. Arb. Ülkü Güler, Av. Arb. Zafer Doğan Bilgin isimlerden oluşmakta olup, Yönetim kuruluda Arb.Dursun Yassıkaya (Yön.Kur. Bşk.), Arb. Murat Akçasoy (Yön.Kur.Bşk.Vek.), Arb. Ülkü Güler (Yön.Kur.Üy.) teşkil edilmiştir.

Arabuluculuk teşkilatlarının adalet mekanizmasının hızlandırılmasında ve çözümsüzlüklerin deyim yerindeyse kördüğümleri açmasında büyük bir ivme katacakları aşıkardır.