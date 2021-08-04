Dörtyol’da orman yangını / Ek fotoğraf

Dünya genelinde devletlerin elinde çelik kanatlarının altında tonlarca bomba taşıyan, tek amacı kentleri yıkmak, insanları öldürmek olan binlerce savaş uçağı bulunmaktadır. Bu savaş uçakları insanlığın sahip olduğu en ileri teknolojiler kullanılıp, çok büyük maliyetlere katlanılarak, göklerden yeryüzüne ölüm ve yıkım yağdırmak için inşa edilmiş bulunmaktadırlar…