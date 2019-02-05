İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi şehirlerde HDP’liler CHP’li adayları destekleyecek.

HDP’liler Gaziantep’te bu defa DSP’nin adayının etrafında kenetlenecek.

Beyoğlu’nda İYİ Partililer, CHP’nin sosyalist adayı ÖDP Genel Başkanı’nın seçilmesi için çaba gösterecek.

İyi Partililer Iğdır’da ya Ak Parti’nin ya MHP’nin adayına yönelecek.

Şişli’de CHP’lilerin bir bölümü oylarını DSP’nin çıkardığı adayın kazanması için kullanacak.

Saadet Partililer bazı yerlerde CHP’nin bazı yerlerde ise İYİ Parti’nin gösterdiği adaylara atacak oylarını.

Vatan Partililer, CHP-HDP gizli ittifakına kızıp gönülsüz de olsa Ak Parti ve MHP’li adaylar için gidecekler sandığa.

İş o kadar çığırından çıktı ki önümüzdeki günlerde Komünist Partisi’nden bir yönetici çıkıp “Oylarımız yerine ve adayına göre Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, HDP, DSP, Saadet Partisi arasında dağılacak” dese kimse şaşırmayacak.

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Tamam, ittifakların demokraside yeri vardır ama önümüzdeki seçimde ittifaktan çok dört dörtlük bir kargaşa, akıl almaz bir tutarsızlık yaşanacağa benziyor.

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Siyaset ilkelerle yapılmalıdır.

“Ne olursa olsun kazanayım” anlayışıyla sağdan sola, soldan sağa savrulanlar siyasete de siyasetçiye de ciddi anlamda itibar kaybettiriyorlar.