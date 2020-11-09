Dorsesi yan yatmış TIR’ın tehlikeli yolculuğu kamerada

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)- BURSA’da dorsesi yan yatmış halde hareket halinde olan TIR’ın tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa- İzmir yolunda 61 K 15604 plakalı TIR’ın, 42 AGY 174 plakalı dorsesinin yan yatmış halde trafikte ilerlediği anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. TIR’ın tehlikeli yolculuğu, anbean görüntülere yansırken, sürücüsünün dorsenin durumuna aldırmadan yoluna devam etmesi dikkat çekti. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

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