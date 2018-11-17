Her fırsatta vatandaşla bir araya gelen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Natavega Taksi Durağı Başkanı Ayhan Avşar ve yönetimini makamında ağırladı. Taksicilerin vatandaşın nabzını tuttuklarını kaydeden Akgül, işleri gereği sürekli seyahat halinde olan taksici esnafının ilçedeki dönüşümün de en önemli tanığı olduğunu söyledi.

Akgül, “Taksici esnafımız gece gündüz demeden halkımıza hizmet eden, ekmeğinin peşinde koşan esnafımız. İşleri gereği Mamak’taki dönüşümün de en büyük tanığıdır. Esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum” dedi. Taksici esnafı olarak Mamak’ta yapılan çalışmalardan ve yenilenen taksi durakları nedeniyle Akgül’e teşekkür eden Natavega Taksi Durağı Başkanı Ayhan Avşar ve yönetimini, Mamak’ta yapılan yatırımların işlerine de olumlu yansıdığını kaydetti.