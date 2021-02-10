Dönüşümün kalbi Altındağ

Altındağ Belediyesi, 4 mahallede başlattığı kentsel dönüşümle başkentte dönüşümün en yoğun yaşandığı ilçe oldu.

Altındağ’da kentsel dönüşüm tam gaz devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağ’ın kanayan yarası olan bölgelerde değişim ve dönüşüm çalışmaları sürüyor. Kentsel dönüşüm alanında, çok kısa sürede çok fazla yol kat ettiklerini söyleyen Başkan Asım Balcı “Altındağ’ın farklı mahallelerinde dönüşüm çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Bir bölgede yıkım gerçekleştirirken, başka bir bölgede molozları kaldırıyor, bir diğer bölgede ise yeni, modern ve tarihi dokuya uygun yapıların temellerini atıyoruz. Altındağlı vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir hayat sürebilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

TARİHİ ALANLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemli bir bölümü Altındağ’ın tarihi alanlarında gerçekleşiyor. Ankara Kalesi’nin eteklerindeki Kale Mahallesi’nde metruk yapıların yıkımları devam ederken Hacettepe’de de restorasyon çalışmaları devam ediyor.

CİNDERESİ ALTINŞEHİR OLDU

Altındağ’ın kanayan yarası Cinderesi bölgesinde ise hak sahiplerinin modern konutlarına kavuşmalarına çok az zaman kaldı. Cinderesi bölgesinin Altındağ’ın kanayan yarası olduğunu söyleyen Başkan Balcı, “Göreve gelmeden önce bu konuyu çözeceğimize, hak sahiplerini konutlarına kavuşturacağımıza söz vermiştik. ‘Söz verdiğimiz gibi’ parolasıyla çıktığımız bu yolda, neye söz verdiysek yerine getirdiğimiz gibi, bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şükürler olsun, mahcup olmadık. Çok önemli adımları, çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi, kısa sürede inşaatı tamamlayacak ve yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız.” dedi.

AKTAŞ’TA DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Altındağ Belediyesi, Aktaş’taki hak sahiplerine verdiği sözü de tuttu. Aktaş’ta, Türkiye’ye örnek olacak dönüşüm çalışması başladı. Dönüşüm kapsamında inşa edilecek 357 konut için düğmeye basıldı. Aktaş bölgesinde gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Balcı “Sözümüzü tuttuk, Aktaş’taki hak sahiplerinin de yüzünü güldürdük. Hak sahiplerinin modern konutlarını çok kısa sürede tamamlayıp, kendilerine teslim edeceğiz inşallah… Şimdiden herkese hayırlı ve uğurlu olsun.” ifade etti.

1.500 GECEKONDU YIKILDI

Altındağ Belediyesi olarak ilçeyi Cumhuriyetin 100. yılına hazırladıklarını ifade eden Balcı, “ Son iki yılda kentsel dönüşüm çalışmalarında 1500 gecekondu yıktık. Bunun yanında yatırımların önünü açabilmek için ise 38 kilometre yeni yol açtık. Bizlere bu konuda destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkür ediyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edildiği Altındağ, Cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla ilerliyor.” şeklinde konuştu.